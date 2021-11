Cargèse : l'âne, épuisé au fond d'un roncier, sauvé par les pompiers

Cette énième belle histoire est relatée par le Sdis 2 A sur sa page Facebook

"La loi des séries, peut-être, ces dernières semaines pour nos amis les animaux.

Les sapeurs-pompiers du centre d'incendie et de secours de Piana sont intervenus hier pour sauvetage d'un âne dans la région de Cargèse. Animal emblématique de la Corse, s'il en est, l'animal a chuté d'un mur et s'est trouvé bloqué dans un roncier.

À l'arrivée des secours, l'animal, ayant atteint l'âge respectable de 40 ans, était épuisé.

Une vétérinaire est intervenu pour évaluer la situation et les éventuelles blessures ainsi que pour conseiller pendant les opérations de relevage effectuées par les sapeurs-pompiers à l'aide de sangles.

Mis sous perfusion l'animal a finalement "repris du poil de la bête" se tenant sur ses quatre pattes à la satisfaction de son propriétaire.

Merci aux riverains pour leur aide."