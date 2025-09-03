Cargeny : sécuriser l’achat d’un véhicule d’occasion grâce à la transparence

La manipulation des compteurs reste la tromperie la plus courante. En réduisant artificiellement le kilométrage, certains vendeurs gonflent le prix de vente d’un véhicule. Une différence de 60 000 km peut faire grimper la valeur de plusieurs milliers d’euros. Pour l’acheteur, c’est une double peine : un prix surévalué et des frais mécaniques imprévus qui surviennent plus tôt que prévu.



Cette fraude est d’autant plus difficile à détecter que les techniques sont aujourd’hui numériques. Quelques minutes suffisent pour reprogrammer un compteur, sans laisser de trace visible. Même un acheteur expérimenté peut donc se faire duper.



Cargeny, une réponse technologique



C’est pour répondre à ce besoin de transparence que des solutions comme Cargeny ont vu le jour. En entrant simplement le numéro VIN du véhicule, la plateforme génère un rapport complet retraçant l’historique de la voiture. Ces données proviennent de sources officielles et fiables, et permettent de lever le doute avant de signer un chèque.



Un rapport Cargeny inclut notamment :

- Les relevés de kilométrage enregistrés lors des entretiens ou contrôles techniques.

- Les éventuels sinistres ou réparations déclarées.

- Le statut administratif (gage, vol, opposition).

- Le nombre de propriétaires successifs.

- ​Les rappels constructeurs en attente.



Un outil utile pour acheteurs et vendeurs



Pour les particuliers, vérifier un véhicule avec Cargeny avant achat représente une sécurité supplémentaire. En cas d’incohérence avec les informations du vendeur, il est possible de négocier le prix ou d’annuler la transaction.



Pour les professionnels, intégrer un rapport Cargeny dans une annonce ou le fournir lors d’une reprise renforce la crédibilité et instaure une relation de confiance. Dans un marché où la transparence est devenue une exigence, cette démarche peut faire la différence.





Vers un marché plus transparent



La digitalisation croissante des données automobiles change les habitudes. Il devient de plus en plus difficile pour les fraudeurs de maquiller le passé d’un véhicule. De leur côté, les acheteurs exigent des preuves tangibles avant de s’engager.



En rendant l’information accessible et claire, Cargeny contribue à assainir le marché de l’occasion. Plus qu’un simple outil de vérification, c’est un levier de confiance qui protège les consommateurs et valorise les vendeurs honnêtes.



Conclusion : un réflexe indispensable



Acheter une voiture d’occasion reste une décision importante, qui engage souvent plusieurs années d’investissement. Se fier uniquement à l’apparence ou au discours d’un vendeur est aujourd’hui insuffisant.



Consulter un rapport via Cargeny, c’est transformer une transaction risquée en un achat sécurisé. Une étape simple, rapide et accessible, qui devrait devenir un réflexe incontournable pour tout acheteur soucieux de son argent et de sa sécurité.

