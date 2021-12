Carburants en Corse : l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office de pratiques présumées

Un peu plus d'un an après avoir rendu un premier avis relatif à la concurrence dans le secteur de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution des carburants en Corse, l'Autorité de la concurrence a annoncé ce mardi s'être saisie d'office sur ce même dossier. "La décision de saisine d’office fait suite à une enquête diligentée par les services d’instruction dans le même secteur depuis quelques mois." lit-on dans un communiqué dans lequel l'Autorité précise que, comme le veut la procédure, elle ne communiquera pas davantage sur le sujet "ni sur l'identité des entreprises ou associations d’entreprises potentiellement concernées" . Néanmoins, si des pratiques anticoncurrentielles seront suspectées, "de les poursuivre en notifiant des griefs aux entreprises ou associations d’entreprises concernées. Le cas échéant, cette notification ouvre une procédure contradictoire permettant l’exercice des droits de la défense par une ou plusieurs entités en cause."



"Cette décision de saisine d’office ne préjuge en rien de la culpabilité de quelque entreprise ou association d’entreprises que ce soit. Dans l’hypothèse où des griefs seraient finalement notifiés, seule une instruction menée de façon contradictoire, dans le respect des droits de la défense des parties concernées, permettrait au collège de déterminer, après échanges d’observations écrites et après une séance orale, si ceux-ci sont ou non fondés.

." précise l'autorité de la concurrence dans le communiqué.