Carburants en Corse : TotalEnergies et Rubis contestent la sanction de l’Autorité de la concurrence

La rédaction le Mardi 18 Novembre 2025 à 11:38

Au lendemain de l'annonce des amendes infligées par l’Autorité de la concurrence pour une entente dans l’approvisionnement et la distribution de carburants en Corse, TotalEnergies et Rubis contestent fermement les pratiques qui leur sont reprochées et annoncent leur intention de faire appel.