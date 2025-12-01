Carburants en Corse : TotalEnergies et Rubis contestent la sanction de l’Autorité de la concurrence

Au lendemain de l’annonce la décision de l’Autorité de la concurrence, qui a infligé une sanction inédite de 187,5 millions d’euros aux actionnaires des Dépôts pétroliers de la Corse pour avoir mis en œuvre une entente destinée à « réserver à leur seul bénéfice un droit de passage au sein des dépôts pétroliers corses », TotalEnergies et Rubis réagissent chacun dans un communiqué transmis à la presse.
TotalEnergiesaffirme tout d’abord « prendre acte, tout en contestant le bien-fondé, de la décision rendue hier par l’Autorité de la concurrence ». Le groupe estime que « la position de l’Autorité n’est étayée, après quatre années d’instruction et de multiples auditions et visites sur site, par aucun élément tangible sur un éventuel effet anticoncurrentiel en Corse ». Selon lui, elle serait « basée uniquement sur une clause contractuelle de 2016 organisant l’accès aux dépôts pétroliers de la Corse pour les actionnaires ayant investi dans ces dépôts, sachant qu’un schéma contractuel d’approvisionnement en carburants était par ailleurs disponible pour les distributeurs qui n’en étaient pas actionnaires ».
Ainsi, la compagnie « regrette que l’Autorité n’ait pas constaté que cette clause n’a eu aucun effet préjudiciable ni pour le distributeur local en Corse à l’origine de la plainte ni pour les consommateurs de l’Ile ». TotalEnergies affirme en outre que ce distributeur « a pu continuer à s’approvisionner en carburants auprès de TotalEnergies ou des autres actionnaires des dépôts, en augmentant même significativement ses volumes d’approvisionnement, et à maintenir quasiment à l’identique son nombre de stations pendant toute la période en cause ».
Le groupe rappelle également son ancrage local pointant le fait qu' « en Corse, TotalEnergies approvisionne les habitants en carburants depuis 60 ans avec actuellement un réseau de 47 stations-services sur tout le territoire de l’Ile, y compris dans des zones rurales au plus près des habitants ». Il souligne encore avoir « œuvré depuis plusieurs années pour le pouvoir d’achat des habitants corses », citant « une baisse du prix des carburants de 20 cts/l en 2022 » puis « un plafonnement des prix à 1,99 € depuis 2023 et encore effectif à ce jour ».
« Notre compagnie peine à voir, dans ces conditions, en quoi elle aurait pu se livrer à une pratique anticoncurrentielle », écrit encore TotalEnergies, qui annonce qu'il « va donc faire appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris ». Le groupe précise enfin avoir « décidé d’engager une revue stratégique des conditions de la poursuite de ses activités marketing en Corse ».
Par ailleurs, le groupe Rubis, également sanctionné, indique pour sa part « prendre acte de la décision exécutoire rendue par l’Autorité de la concurrence le 17 novembre 2025 », et se dit « consterné par la teneur de la décision qui ne tient pas compte de la réalité des faits ». Il réfute ainsi « avec fermeté les pratiques reprochées par l’Autorité » et affirme avoir « toujours œuvré à assurer un approvisionnement fiable et compétitif du marché corse au bénéfice des consommateurs de l’île ». Enfin, Rubis « réitère son engagement à se conformer pleinement à l’ensemble des réglementations applicables, notamment au droit de la concurrence ».
