Cap Corse : un sentier botanique inauguré sur le Monte Minerviu, à Barrettali

Mettre en valeur “la grande richesse florale du Cap Corse” : tel est le but du sentier botanique aménagé sur les pentes du Monte Minerviu, dans le village de Barrettali, qui sera inauguré ce mardi 26 août. Un nouveau parcours de 750 mètres de longueur qui a vu le jour il y a quelques semaines après deux mois d’installation. À l’origine du projet : les associations Chemin de Lumière et Da Mare A Monte, qui souhaitaient valoriser le Monte Minerviu, “un endroit absolument exceptionnel mais très peu connu”. Si l’idée d’un sentier botanique s’est rapidement imposée, les deux associations se sont d’abord rendues sur place pour vérifier la faisabilité du projet. “Nous sommes allés sur place et nous avons vérifié si nous avions de quoi faire un sentier botanique, c'est-à-dire, très concrètement, quelles étaient les essences végétales que nous pouvions valoriser sur le trajet”, explique Maurice Mattei, le président de l’association Chemin de Lumière.





Trente espèces méditerranéennes ont ainsi été répertoriées, identifiées, et signalées par des plaques en gabbro, une roche volcanique locale. Chaque plaque est gravée avec le nom de la plante en corse, en français et en latin, allant de l’inule visqueuse à l’immortelle à petites feuilles en passant par le buplèvre ligneux, la lavande à fleurs alignées ou encore la salsepareille. Les espèces se découvrent au fur et à mesure du sentier, dont le tracé démarre à proximité de la route départementale D33, entre Pinu et Barrettali, et grimpe jusqu’au sommet du Monte Minerviu, à 410 mètres d’altitude. “Il est important de souligner que c’est fait pour des marcheurs avertis”, le dénivelé étant de 100 mètres, soit un dénivelé moyen de 14 %, avec un passage à 30 % dans le dernier tiers du parcours.





Le sentier, financé par la Fondation Cap Corse présidée par Dominique Antoni, a été entièrement sécurisé par la pose de mains courantes, qui permettent aux promeneurs de s’aider à la montée comme à la descente. “Nous voulions valoriser ce mont de façon éducative et positive : simplement crapahuter ne suffisait pas, il fallait y apporter autre chose, et c’est chose faite. Désormais, il suffit de se pencher et de regarder toutes les espèces végétales.” Le coût total de ce projet s’élève à 4 500 euros, financés par la Fondation Cap Corse, abritée par la Fondation de France.

