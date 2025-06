Cap Corse : l’unité de dessalement, une réponse provisoire face à la crise de l’eau

Si l’unité de dessalement devait, à l’origine, répondre à un besoin ponctuel, elle s’impose désormais comme un équipement durable dans le paysage du Cap Corse. « L’unité va s’inscrire dans la durée parce que les conditions climatiques n’ont malheureusement pas vocation à s’améliorer », souligne François Orlandi, maire de Tomino. « Même si 2025 est pour le moment une année exceptionnelle, on sait que la pluviométrie va se réduire d’année en année. Je crains que les aléas climatiques nous amènent à solliciter à nouveau cette unité. » Capable d’assurer l’approvisionnement d’une population qui passe de 800 habitants en hiver à près de 5 000 en été, l’équipement ne peut toutefois suffire à répondre seul aux enjeux à long terme.



Parmi les pistes envisagées, les élus plaident pour une meilleure coordination entre les communes. « Certaines disposent d’une ressource en eau importante, à partir desquelles on pourrait alimenter un réseau de bassins », poursuit François Orlandi, en référence au plan Acqua Nostra 2050 adopté par l’Assemblée de Corse en 2020. « Nous sommes en 2025, et malheureusement, les travaux n’ont toujours pas démarré. Il faut maintenant passer des études à la réalisation. »



De son côté, Patrice Quilici, maire de Rogliano, défend lui aussi l’idée d’acheminer de l’eau depuis d’autres parties de l’île, même si le projet reste, selon lui, à l’état de promesse. « Cela fait trente ans qu’ils parlent d’amener l’eau dans le Cap Corse. On commence à l’envisager plus sérieusement, mais entre les autorisations et les travaux, il faudra encore attendre une dizaine d’années. »



Quant au plan territorial de gestion de l’eau (PTGE), engagé au niveau régional, il peine, là encore, à se concrétiser. « Nos investissements dans ce cadre risquent de prendre de nombreuses années », regrette François Orlandi. « L’unité de dessalement n’était pas la solution que nous préférions, mais elle reste aujourd’hui la seule qui permet de répondre à l’urgence. Et encore, on parle uniquement d’eau potable, sans évoquer le monde agricole. Sur nos communes, des éleveurs ont dû abandonner leur activité faute d’accès à la ressource. C’est un constat édifiant. »