Canti è fole notareschi : trà lu boie è lu sumere

La magie de Noël passe aussi par les contes qu'on dit aux enfants et qui restent des souvenirs prégnants quand nous sommes adultes. Linda Piazza enthousiaste directrice de la bibliothèque Tommaso Prelà, retrace l'histoire du conte en Corse. « Le conte de Noël en Corse, n'est pas un sujet qui a été largement traîté, ce n'est pas très ancien. On trouve souvent dans les contes de Noël la représentation populaire de la religion comme dans U bambinu qui est l'image de Jésus. Le conte c'est avant tout l'oralité, des histoires qu'on se racontait autour de la cheminée. Il y a peu d'espace pour le conte merveilleux en Corse, Noël c'était plutôt les prières comme l'ochju. Le conte, à la veillée avait un pouvoir d'imagination très ancré dans le quotidien, on prenait un moment de la journée et sur cette base on racontait une histoire qui parfois ne finissait jamais et on recommençait une autre histoire, c'est de cette façon que cet ancrage dans la réalité mêlé d'imagination finissait en fole, souvent ça tenait plus d'une blague una barzeletta que d'un conte. Mais lors de l'avent, la période du carême de Noël, on ne s'amusait pas à raconter des histoires, ce n'était que le 24 décembre à partir de minuit qu'on pouvait dire des contes. En Corse, le caractère culturel plus profane de Noël est arrivé vers les années 30, on découvrait le père- Noël, le sapin et tout ce côté éloigné de la traditionnelle fête de la Nativité. Alors, parler de la magie du conte de Noël corse avec la neige et l'atmosphère merveilleuse, c'est possible mais c'est très récent. La magie est fraîchement arrivée. Lorsqu'on lit des contes corses on voit que la limite entre l'histoire narrée et les traditions est très mince. Je pense particulièrement à la coutume des 7 veillées, des enfants allaient dans 7 maisons offrir une bûche et c'est à la 7è maison, peu avant minuit qu'ils apprenaient les prières. On peut se demander où placer le curseur entre tradition et conte quand on sait la symbolique du chiffre 7 dans le conte. De même, certaines coutumes de Castagniccia comme celle des feuilles de laurier qui présageait d'un mariage heureux ou pas, peut très bien être rapprocchée d'un conte, nos traditions et le conte sont très liés. Aujourd'hui, il y a des contes de Noël en langue corse pour les enfants qui laissent plus de place au merveilleux, on peut en découvrir à travers E fole di Natale racontées par Francine Massiani».