Canicule : toute la Corse placée en vigilance orange ce jeudi

La vigilance s'étend à l’ensemble de l’île. Alors que la Haute-Corse est placée en vigilance orange depuis quelques jours, la Corse-du-Sud passe à son tour au niveau orange ce jeudi 3 juillet, de 12h00 à minuit au plus tôt.



Selon Météo-France, l’île connaît un épisode caniculaire durable, marqué par une forte chaleur le jour et une absence de fraîcheur la nuit. Les maximales oscilleront entre 33 et 37°C, avec 37,6°C relevés à Figari mercredi après-midi, 36,1°C à Sartène, 35,9°C à Conca ou encore 34,9°C à Ajaccio. La nuit, le thermomètre descend peu : les minimales varient entre 21 et 25°C sur le littoral, empêchant tout réel rafraîchissement.



Les autorités sanitaires recommandent de boire régulièrement, de se rafraîchir plusieurs fois par jour, d’éviter les sorties aux heures chaudes et de surveiller les personnes fragiles, notamment les enfants, les personnes âgées et les personnes isolées.



Une alerte orage en parallèle

Une vigilance jaune pour orages est également en cours ce jeudi entre 11h00 et 19h00, selon Météo-France. Des dégradations orageuses localisées sont possibles, mais elles ne suffiront pas à mettre fin à l’épisode caniculaire, qui devrait se prolonger au moins jusqu’à la fin de la semaine.