Canicule : la Haute-Corse reste en orange, la Corse-du-Sud toujours en vigilance jaune

La vigilance canicule se prolonge sur l’île. Ce mardi 1er juillet, Météo-France maintient l’alerte orange sur la Haute-Corse. La Corse-du-Sud, placée en vigilance jaune depuis samedi, reste également sous surveillance. Cette vague de chaleur, amorcée le week-end dernier, devrait s’installer durablement.



En Haute-Corse, les températures atteignent à nouveau 33 à 36 °C sur le littoral et jusqu’à 38 °C dans l’intérieur. La nuit ne permet pas de véritable répit : les minimales restent élevées, entre 23 et 27 °C sur la façade orientale. Le scénario est similaire dans le sud de l’île, avec 32 à 34 °C attendus à Ajaccio, jusqu’à 36 °C à Porto-Vecchio et dans la Plaine orientale. Malgré quelques averses localisées prévues mardi sur les reliefs, Météo-France confirme : « Les fortes chaleurs devraient perdurer une grande partie de la semaine. »



La préfecture appelle à la vigilance, en particulier pour les publics à risque – personnes âgées, malades, enfants ou travailleurs exposés. Elle rappelle les recommandations habituelles : boire régulièrement, éviter les sorties aux heures les plus chaudes, maintenir les logements au frais, limiter les efforts physiques et veiller sur les personnes isolées.