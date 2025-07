Canicule : la Corse toujours en vigilance orange, jusqu’à 37°C ce vendredi

ll continue de faire très chaud en Corse. Depuis jeudi 3 juillet, l’île est placée en vigilance orange pour canicule par Météo-France, et cette alerte est maintenue au moins jusqu’à vendredi 4 juillet à 23h59 en raison d'une vague de chaleur bien installée, avec des températures qui restent élevées aussi bien dans la journée que pendant la nuit.



Ce vendredi, les températures maximales oscilleront entre 34 et 37°C, avec des pics relevés sur l’intérieur comme sur le littoral. La nuit s’annonce également difficile, avec des températures minimales comprises entre 21 et 23°C, et jusqu’à 25°C par endroits sur la côte, empêchant tout réel rafraîchissement nocturne.



La chaleur devrait se maintenir au moins jusqu’à samedi, avec des valeurs maximales encore très élevées, en particulier sur la façade orientale de l’île, où le mercure pourrait atteindre 36°C.



Face à cet épisode de canicule, la préfecture appelle à la plus grande vigilance. Les autorités rappellent que les risques sont accrus pour les publics les plus fragiles : les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques, celles sous traitement médical ou encore les personnes isolées. La préfecture recommande à chacun d’adopter les bons réflexes : rester au frais autant que possible, s’hydrater régulièrement, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes et veiller sur les personnes vulnérables dans son entourage.