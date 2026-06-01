Canicule à Bastia : pas de fermeture des écoles, mais un accueil aménagé mis en place

Face aux températures de l'heure la ville a monté en urgence, en concertation avec la DASEN et le rectorat, un dispositif spécifique dans l'ensemble des groupes scolaires bastiais. "Nous avons travaillé sur une action prévisionnelle ce week-end avec madame la DASEN et le rectorat. Nous avons fait part de ce que la mairie pouvait mettre en place pour répondre à la problématique de la canicule et surtout de l'alerte orange qui avait été prévue ce jour ", explique le représentant de la mairie contacté par Corse Net Infos.
Concrètement, les enfants sont regroupés dans les espaces climatisés de chaque établissement, pris en charge par des agents communaux, et non dans leurs classes habituelles. Des repas froids sont également distribués, une mesure prévue pour s'étendre sur plusieurs jours si l'épisode caniculaire se maintient. Les horaires, eux, restent inchangés : l'accueil périscolaire débute comme d'habitude à 7h30. "Il y a des parents qui amènent leurs enfants dans les écoles à partir de 7h30 le matin, comme les autres jours, si ce n'est que l'élève n'est pas dans sa classe en train de suivre des cours. C'est un accueil aménagé ", précise-t-il. Les familles disposant d'autres solutions de garde peuvent toutefois choisir de garder leurs enfants à domicile, sans que cela pose de difficulté.
Le dispositif a été validé par le rectorat et la DASEN, et la mairie assure rester en contact étroit avec les services de l'Éducation nationale. Un point de situation est prévu chaque soir pour évaluer l'évolution des températures et adapter la réponse en conséquence. Si la Haute-Corse venait à basculer en alerte rouge, une fermeture des établissements pourrait être envisagée. "Ça sera discuté avec les services de l'Éducation nationale et nous prendrons bien sûr les mesures qu'il faudra au moment où la situation se présente", indique le représentant de la mairie, sans fermer la porte à cette hypothèse.
Sur le continent, plusieurs centaines d'établissements scolaires ont déjà été fermés en raison de la canicule. Bastia fait pour l'instant le choix inverse, en misant sur l'adaptation plutôt que la fermeture. Météo-France prévoit que l'épisode se maintiendra jusqu'en milieu de semaine au moins, avec des nuits peu rafraîchissantes : les températures minimales sont attendues entre 23 et 26°C sur le littoral oriental. Un contexte qui pourrait faire évoluer la situation..