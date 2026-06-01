Canicule à Bastia : pas de fermeture des écoles, mais un accueil aménagé mis en place

Matteo Lanfranchi le Mardi 23 Juin 2026 à 11:41

Alors que la Haute-Corse est placée en vigilance orange canicule par Météo-France, la mairie de Bastia a choisi de maintenir les écoles ouvertes, tout en adaptant les conditions d'accueil des élèves pour faire face aux fortes chaleurs.