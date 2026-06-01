Les CM1 de Saint-Joseph d’Ajaccio en pèlerinage culturel et spirituel à Pise

Fidèle à son projet éducatif, l'école Saint-Joseph d'Ajaccio organise régulièrement des temps forts permettant aux élèves de conjuguer apprentissages, ouverture culturelle et découverte de la foi.

Durant ce séjour italien, les enfants ont parcouru plusieurs sites emblématiques de Toscane, découvrant notamment le patrimoine exceptionnel de Pise, sa célèbre place des Miracles, sa cathédrale et sa tour penchée. Ils ont également pu mieux comprendre les liens historiques et spirituels qui unissent depuis des siècles la Corse et l’ancienne république maritime de Pise.



Le point d’orgue du voyage a été leur participation aux festivités de la Saint-Ranieri. Chaque 17 juin, la cité toscane rend hommage à saint Ranieri, un marchand pisan du XIIe siècle devenu pèlerin puis ermite après une profonde conversion spirituelle. Patron de la ville, il demeure l’une des figures religieuses les plus vénérées de Toscane.





Les jeunes Ajacciens ont ainsi assisté à la messe pontificale célébrée dans la cathédrale de Pise par le cardinal François Bustillo, invité par l’archevêque de la ville pour présider cette célébration majeure des fêtes patronales. Entouré de nombreux fidèles, prêtres et pèlerins, le cardinal a rappelé dans son homélie les valeurs d’espérance, de fraternité et de paix incarnées par saint Ranieri.



Au-delà des visites et des cérémonies, ce voyage restera pour les élèves une expérience humaine et spirituelle forte, faite de rencontres, de découvertes et de moments de partage qui auront marqué cette fin d’année scolaire.