Procession, fucarè, ballu : Bastia célèbre la San Ghjuva

Le lendemain, le 24 juin, la fête se prolonge à l'intérieur de l'église Saint-Jean-Baptiste. Construite entre 1636 et 1666, c'est la plus vaste église de Corse. Son intérieur abrite de nombreuses œuvres d'art, parmi lesquelles un tabernacle en argent ciselé au XIXe siècle par l'orfèvre siennois Gaetano Macchi, une statue de marbre de Saint Jean Baptiste datant du XVIIIe siècle, et une tribune d'orgue en nid d'hirondelle de 1742 ornée de trois tableaux retraçant la vie du saint. Une succession de messes et de processions s'y déroule jusqu'au soir, portées par les chants sacrés corses qui résonnent sous les voûtes.

