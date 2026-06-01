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A màghjina -Tollare, sentinella capicorsina


le Mardi 23 Juin 2026 à 07:10

Sous le soleil du Cap Corse, le petit port de Tollare et sa tour se reflètent dans une mer d’huile. À gauche se dessine l’île de la Giraglia, dominée par son phare, tandis qu’à l’horizon apparaît la tour d’Agnellu, autre sentinelle de pierre veillant sur l’extrémité nord de l’île. Un paysage emblématique où se rencontrent histoire, patrimoine et immensité maritime.
Si, comme Christelle Galea, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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