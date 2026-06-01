A màghjina -Tollare, sentinella capicorsina
Sous le soleil du Cap Corse, le petit port de Tollare et sa tour se reflètent dans une mer d’huile. À gauche se dessine l’île de la Giraglia, dominée par son phare, tandis qu’à l’horizon apparaît la tour d’Agnellu, autre sentinelle de pierre veillant sur l’extrémité nord de l’île. Un paysage emblématique où se rencontrent histoire, patrimoine et immensité maritime.
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