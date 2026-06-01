U tempu in Corsica
Le soleil règne sur la région, toujours en vigilance orange, et maintient une chaleur accablante tout au long de la journée. Il fera plus de 30 degrés dès le début de la matinée et le thermomètre dépassera nettement les 35 degrés aux moments les plus chauds de ce mardi.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Algajola (Mylène Sabiani)