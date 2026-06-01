CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Léa Gordon, créatrice de robes de mariée 24/06/2026 Canicule à Bastia : pas de fermeture des écoles, mais un accueil aménagé mis en place 23/06/2026 Procession, fucarè, ballu : Bastia célèbre la San Ghjuva 23/06/2026 Autonomie : 258 maires de l’île affirment leur soutien au projet de loi constitutionnelle 22/06/2026

U tempu in Corsica


le Mardi 23 Juin 2026 à 07:01

Le soleil règne sur la région, toujours en vigilance orange, et maintient une chaleur accablante tout au long de la journée. Il fera plus de 30 degrés dès le début de la matinée et le thermomètre dépassera nettement les 35 degrés aux moments les plus chauds de ce mardi.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos