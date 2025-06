Canicule : La Haute-Corse bascule en orange, la Corse-du-Sud placée en vigilance jaune

La chaleur s’installe durablement sur l’île. Alors que la Haute-Corse va passer en vigilance orange ce samedi 28 juin, la Corse-du-Sud est désormais placée en vigilance jaune canicule, indique Météo-France dans son dernier bulletin. Le niveau jaune, qualifié de « situation météorologique à surveiller », prendra effet samedi à midi et s’étendra jusqu’au dimanche 29 juin à 23h59.



Selon les prévisions, les températures maximales attendues pour la journée de samedi atteindront 31 à 34°C, localement jusqu’à 35°C. Dimanche, les minimales resteront élevées, entre 18 et 22°C, et les fortes chaleurs se maintiendront tout au long de la journée. Paradoxalement, c’est bien au sud de l’île que les températures les plus élevées sont attendues, notamment autour du golfe d’Ajaccio, de la région de Porto-Vecchio et dans l’intérieur du Taravu, où les 38°C pourraient être localement approchés.



Une exposition brève mais intense

Ce phénomène est qualifié de pic de chaleur, soit une exposition de courte durée (1 à 2 jours) à des températures particulièrement élevées, susceptibles de représenter un risque pour la santé, notamment pour les populations les plus vulnérables ou exposées à l’effort physique.



Face à cet épisode de chaleur, les préfets appellent à « la plus grande vigilance », notamment envers les personnes les plus à risque : personnes âgées, malades chroniques, personnes sous traitement médicamenteux ou isolées. Ils rappellent également les recommandations pour limiter les effets de la chaleur : "maintenir son logement au frais, s’hydrater régulièrement, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, se rafraîchir plusieurs fois par jour, et prendre des nouvelles de ses proches."



Il est également demandé à la population d’éviter toute activité susceptible de déclencher des feux de végétation, particulièrement dans un contexte de sécheresse et de vent.