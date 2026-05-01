Cancer du poumon : une soirée de prévention gratuite organisée à Bastia le 20 mai

Le cancer du poumon est le troisième cancer le plus fréquent en France mais la première cause de mortalité par cancer. Et pour cause : il passe souvent inaperçu. "Le poumon est un organe très peu énervé, il n'y a vraiment pas de symptômes à proprement parler", explique le Dr Marie Mattei, médecin généraliste au service de pneumologie du CH Bastia. "C'est pour ça qu'il est si dangereux et si sournois." Quand les symptômes apparaissent enfin, toux invalidante, fatigue, perte de poids ou crachats de sang, c'est souvent signe que la maladie est déjà avancée. "Quand c'est symptomatique, c'est souvent à des stades déjà avancés."



La bonne nouvelle, c'est que diagnostiqué tôt, ce cancer se traite. Un dépistage par scanner low-dose est recommandé à partir de 50 ans pour les gros fumeurs, puis tous les deux ans jusqu'à 74 ans. Et les traitements ont considérablement progressé. "Les thérapies ciblées et l'immunothérapie ont permis de prolonger la survie de patients qui, avant, n'auraient pas survécu", souligne le Dr Mattei.

