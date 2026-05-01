CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Marc Serra, commerçant historique de Propriano 20/05/2026 Le Salon du Livre corse quitte Marseille et s’installe à Allauch du 5 au 7 juin 14/05/2026 Le marché d’Ajaccio en course pour être sacré plus beau marché de France 14/05/2026 À Bastia, « Carrozzu in Bastia » confirme son succès populaire malgré une météo capricieuse 14/05/2026

Cancer du poumon : une soirée de prévention gratuite organisée à Bastia le 20 mai


Matteo Lanfranchi le Jeudi 14 Mai 2026 à 14:06

Des médecins spécialistes du Centre Hospitalier de Bastia et de la Polyclinique Maymard organisent une soirée de prévention sur le cancer du poumon le mercredi 20 mai à 18h, salle polyvalente de Lupinu. Une initiative nationale qui fait étape en Corse pour une raison simple : les Corses fument plus que le reste de la France.



Cancer du poumon : une soirée de prévention gratuite organisée à Bastia le 20 mai

Le cancer du poumon est le troisième cancer le plus fréquent en France mais la première cause de mortalité par cancer. Et pour cause : il passe souvent inaperçu. "Le poumon est un organe très peu énervé, il n'y a vraiment pas de symptômes à proprement parler", explique le Dr Marie Mattei, médecin généraliste au service de pneumologie du CH Bastia. "C'est pour ça qu'il est si dangereux et si sournois." Quand les symptômes apparaissent enfin, toux invalidante, fatigue, perte de poids ou crachats de sang, c'est souvent signe que la maladie est déjà avancée. "Quand c'est symptomatique, c'est souvent à des stades déjà avancés."

La bonne nouvelle, c'est que diagnostiqué tôt, ce cancer se traite. Un dépistage par scanner low-dose est recommandé à partir de 50 ans pour les gros fumeurs, puis tous les deux ans jusqu'à 74 ans. Et les traitements ont considérablement progressé. "Les thérapies ciblées et l'immunothérapie ont permis de prolonger la survie de patients qui, avant, n'auraient pas survécu", souligne le Dr Mattei.


La Corse, une région particulièrement concernée

Pourquoi Bastia dans cette tournée nationale qui a déjà fait étape à Fréjus, Marseille et Aix-en-Provence ? La réponse est claire pour le Dr Mattei : "En Corse, on a une population qui fume plus qu'ailleurs en France. Surtout les femmes d'ailleurs, qui fument plus que dans les autres régions françaises." Pourtant, si les femmes corses fument davantage que leurs homologues françaises, les hommes restent les plus touchés par la maladie : en 2025, le service de pneumologie du CH Bastia recensait 60% d'hommes et 40% de femmes parmi les patients atteints d'un cancer du poumon. Une réalité sociologique selon le Dr Mattei. "Fumer, c'est quelque chose de très social chez nous. Les gens aiment fumer en soirée, en famille autour d'un repas." À cela s'ajoute un facteur environnemental spécifique à la Corse : l'exposition au radon, un gaz naturel présent dans les roches granitiques qui peut s'accumuler dans les caves et les habitations et constitue un facteur de risque supplémentaire.

Une soirée ouverte à tous

Pour Killian Blisson, responsable communication de l'événement, le public visé est le plus large possible. "C'est ouvert au grand public, aux professionnels de santé et aux patients. Si on veut poser des questions à un pneumologue, ça peut aider." À Marseille, la soirée avait affiché complet avec un mélange de grand public, de personnes en cours de sevrage tabagique et de professionnels de santé intéressés par les nouveaux protocoles de dépistage.
Le Dr Mattei adresse un message direct aux Bastiais qui hésiteraient à venir. "S'informer, c'est primordial. Et si ça peut motiver des gens à arrêter de fumer, ce sera déjà une grande victoire."
L’entrée est gratuite sous inscription obligatoire sur : https://forms.gle/jCvNWLywieprphaCA




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos