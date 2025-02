Journée mondiale contre le cancer : "Nos habitudes et notre société favorisent la maladie"

Par ailleurs, le médecin généraliste pointe aussi comme responsables de cette hausse des cancers chez les jeunes adultes les conduites addictives auxquelles ils sont nombreux à se livrer, que ce soit en matière d’alcool, de tabac, mais aussi d’autres drogues. Il relève d’ailleurs que le taux élevé de tabagisme en Corse, avec des fumeurs qui commence souvent très jeunes, cause une surincidence des cancers du poumon. « Chez les femmes jeunes on a 40% de cas en plus qu’ailleurs », s’alarme-t-il.



« Et puis, il y a aussi une inconscience politique que ce soit au niveau national ou au niveau local, parce qu’on sait que 1/5ème des cancers est dû à la pollution et qu’on ne fait rien pour lutter contre cela », tonne-t-il par dans un autre registre. « À Ajaccio, notamment, on a localement toutes les raisons d’être un peu plus inquiets qu’ailleurs : nous sommes soumis aux particules fines émises en quantité industrielle par la centrale du Vazzio, à la pollution émise par les voitures, à celle du tabac, de l’alimentation, mais aussi aux fumées des bateaux », énumère-t-il en fustigeant l’inaction des pouvoirs locaux « pour stopper certaines pollutions qui ne sont pas utiles en particulier celle des bateaux de croisière ». « On pourrait exiger qu’ils arrivent avec des moteurs propres ou même pas du tout. Or on se heurte à des intérêts commerciaux de quelques personnes et on soumet la population ajaccienne à une pollution qu’on pourrait éviter », siffle encore le Dr Merlenghi en résumant : « Ce sont tous ces éléments qui favorisent les cancers et amènent à des cancers plus précoces. On est vraiment dans une situation qui est désastreuse et qui est le prototype même d’une maladie qui est créée et entretenue, car le cancer est une maladie entretenue par notre mode de vie et notre civilisation ».



Afin d’éviter la catastrophe sanitaire, le président du comité départemental de la Ligue contre le cancer de Corse-du-Sud appelle de facto à la mise en place d’une meilleure politique de prévention de la maladie, aussi bien au niveau national que local, mais aussi à des efforts en matière de dépistage, alors que la Corse reste très à la traîne en la matière. « Il n’est pas normal qu’on mette en place un dépistage qui coûte très cher et qu’en Corse on ait 70% de la population qui ne fasse pas ces examens. Cela me sidère de voir le nombre de gens qui ne se sentent pas concernés et qui pensent qu’un cancer ne peut pas leur arriver », s’inquiète-t-il en rappelant qu’un dépistage précoce permet le cas échéant de traiter plus rapidement un cancer, d’augmenter l’espérance de survie des malades, mais aussi d’avoir un coût moindre en matière de souffrance humaine. « Et puis soigner un cancer coute cher ! On a de plus en plus de cancers, donc de plus en plus de prises en charge, ce qui a un coût exorbitant. Quand on regarde le déficit de la Sécurité Sociale, on se rend compte que bientôt on ne pourra plus soigner les gens », pose-t-il encore avant de conclure : « Économiquement parlant on va vers une catastrophe dans les 10 années à venir. On va avoir des gens qui vont rester au bord du chemin et qui ne pourront plus se soigner. Déjà on voit qu’avec les restes à charge, cela devient compliqué ».