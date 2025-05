Canadair endommagé dans le golfe de Porto-Vecchio : Opération de renflouement en cours

Simultanément, une équipe technique de la Sécurité civile, accompagnée d’experts du Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEAé), a été dépêchée sur place par hélicoptère Dragon 2A afin d’examiner l’état de l’avion. Deux priorités guident l’action des autorités : préserver l’environnement et organiser le déplacement sécurisé du Canadair échoué.





Opération de renflouement en cours

Après une évaluation complète de la situation, la préfecture maritime de la Méditerranée a pris la coordination des opérations de sauvetage en fin de journée en lien étroit avec les équipes techniques de la Sécurité civile. L’objectif : procéder au renflouement puis au remorquage de l’appareil.





Le bâtiment de soutien et d’assistance affrété (BSAA) Pionnier, parti de Toulon jeudi soir avec à son bord plongeurs-démineurs, matériel de levage, de remorquage et de lutte antipollution, est arrivé ce vendredi à la mi-journée en baie de Porto-Vecchio. Les modalités du déséchouement sont en cours de finalisation.

La préfecture maritime de Méditerranée fera un nouveau point de la situation dans quelques heures.





Par ailleurs, afin de sécuriser la zone, un arrêté préfectoral a été pris interdisant la navigation, le mouillage et la plongée dans un rayon de 200 mètres autour du site.