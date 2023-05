Campus Corsic’Agri de Borgu : un nouvel internat pour mieux répondre aux besoins

Devant l'édifice qui abrite désormais le nouvel internat du Campus agricole de Borgu, les mines sont radieuses en ce vendredi matin. « On se croirait à presque à l’hôtel » souffle d’un air amusé une jeune élève à l'entrée du tout nouveau bâtiment, achevé il y a quelques mois, et déjà occupé par 34 internes. Au total, ce sont 12 chambres "triple", deux individuelles pour les maîtres d'internat et un espace polyvalent à vocation pédagogique qui composent l'ensemble de la structure inaugurée ce 12 mai par Antonia Luciani, Conseillère exécutive en charge de la culture, du patrimoine, de l’éducation et de la formation.



« C’est une très belle réalisation de la Collectivité de Corse qui répond à un réel besoin, avec des élèves qui arrivent de presque toute la Corse. Ils pourront désormais être hébergés dans des conditions optimales », se réjouit Stéphane Raguenet, le directeur du Campus.

Pour Antonia Luciani, il s’agit d’une volonté politique afin de soutenir la filière insulaire : « Ce n’est pas juste l’inauguration d’un internat. C’est d'une part la résultante d’une dynamique des équipes pédagogiques, mais c'était également primordial pour nous de montrer notre engagement pour tous ces jeunes qui veulent se former dans de bonnes conditions. C’est un investissement conséquent qui nous permet de réaffirmer que l’agriculture est une priorité et notamment l’enseignement agricole.»



Un espace de vie plus confortable



Du côté des principaux concernés, la satisfaction est totale. Mathilde, interne depuis l’année dernière, l’atteste sans équivoque : « J’ai côtoyé l’ancien internat qui était plutôt vétuste. La différence est énorme. Les chambres sont plus spacieuses, et l’espace de vie est beaucoup plus agréable et idéal pour travailler ». De quoi créer une discorde avec les élèves occupant l’ancien internat ? Le directeur du Campus préfère d’ores et déjà rassurer les éventuels mécontents. « Il y a 34 filles au lycée, et le nouvel internat comporte 34 places. Ce sont elles qui en ont bénéficié cette année. Pour la prochaine rentrée, nous essaierons de calibrer au mieux, et d’intégrer également des garçons, c'est une évidence. Dans tous les cas, il faut savoir que les places libérées permettent dans l’ancien internat d’avoir des chambres avec moins de personnes, donc au fond, tout le monde est gagnant dans cette opération. »



Conforme aux nouvelles normes



Pour des raisons liées aux risques d’inondations, le bâtiment a été édifié sur une parcelle protégée à proximité du parking des véhicules administratifs. Les locaux répondent également à toutes les normes d’ergonomie et de confort actuelles, ainsi qu’aux performances énergétiques du label BBC Effinergie 2017. « Nous sommes sur un bâtiment basse consommation intégrant un chauffage au sol dont la production est assurée par une pompe à chaleur à haut rendement. L'environnement acoustique des chambres est complété par un faux plafond modulaire absorbant. C’est un enjeu majeur, car c’est dans les bâtiments scolaires que nous retrouvons les plus grosses passoires énergétiques », précise la conseillère exécutive.