Campus Agri Corsica : l'intersyndicale lève le blocage

"Nous resterons vigilants"



Si le blocage est levé, Thomas Vaucouleur, enseignant forestier et représentant de l'intersyndicale précise que les enseignants et personnels restent "extrêmement vigilants sur le l'avenir du Campus où travaillent 85 personnes et le fait que de pouvoir conserver deux classes de bac pro même l'année prochaine. "



Depuis lundi 13 septembre enseignants et personnels de l’établissement bloquaient l’accès au lycée pour protester contre le choix de la la Draaf de fusionner deux classes de première. Le projet prévoyait de regrouper 5 élèves de la classe de première Bac pro option « conduite et gestion d’une entreprise hippique » au sein d’un tronc commun pour l’ensemble des 20 élèves des trois options du Bac professionnel. Ce tronc commun aurait concerné les seules matières générales (maths, français, histoire-géographie etc.), les enseignements de spécialité se poursuivant selon les mêmes modalités qu’auparavant, par groupes spécifiques.