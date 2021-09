Campus Agri Corsica : deux journées d’immersion sur l’estive de Piana di Selva

Ils étaient attendus devant la mairie par Paul-José Caitucoli le premier magistrat de la commune, Jean Jacques Lucchini et par la directrice du lycée agricole Pascale Tesseyre. L’occasion de présenter aux étudiants de retour d'une excursion de deux jours sur l'estive de Piana di Selva , les acteurs et dynamique territoriale dans le Taravu.

En effet, ces journées organisées par Campus Agri Corsica s’articulaient autour de deux objectifs majeurs : un retour aux sources et une transmission à la jeunesse des savoirs faire ancestraux.





A travers ce riacquistu, l’ensemble des acteurs impliqués espèrent que les valeurs transmises permettront à l’avenir un meilleur développement. Cette balade vers Piana di Selva a également permis aux élèves de se réapproprier les territoires, en empruntant des sentiers qui n’étaient plus utilisés depuis de nombreuses années. « Pour retrouver ce respect et avoir la conscience d’apporter au collectif et au commun, nous devons nous appuyer sur ces valeurs pour se développer.», précise Paul-José Caitucoli dans son allocution, « C’est un projet important qui a été mis en place avec le lycée agricole pour lutter contre certaines dérives. Nous voulons travailler à la mise en place d’un tourisme rural, au service du développement rural et artisanal, à reconquérir certaines zones en permettant aux agriculteurs de pouvoir s’installer, de permettre aux troupeaux d’être en bonne santé. »







Une immersion totale

Les enseignants, très investis dans ce projet, sont ravis que leurs élèves puissent vivre une telle expérience

« C’est le fruit d’un travail de partenariat entre le lycée agricole, l’ONF , la commune, l’ODARC et les professeurs qui s’investissent. » argumente Chloé Luccioni, professeur d’agronomie. « Le but est de faire découvrir l’estive à nos élèves, en totale immersion. C’est une très belle opportunité, surtout sur un lieu comme celui-là ! »

Pour ces jeunes apprentis, ces deux journées ont été l’occasion d’en apprendre un peu plus sur le métier.

« Cela m’a permis de découvrir comment on prenait soin de notre patrimoine, les capacités, les bovins, mais aussi sur l’activité des bergers tout au long de l’année. Nous avons eu un aperçu professionnel en aidant à préparer les installations, les troupeaux etc. » explique Sandy Ferrari, inscrite en BTS ACSE.







« C’était intense »

Une expérience qui se veut également enrichissante, avec du partage mais aussi des échanges.

« Ces deux journées m’ont permis de rencontrer des gens de ma classe, d’apprendre à les connaître ce qui est important car nous sommes dans la même optique, avec la même passion pour l’environnement. » indique Lola Schneider, inscrite en BTS GPN. « C’était intense. Nous étions en totale immersion. En fac de biologie auparavant, je n’avais qu’une approche théorique du métier. Avec ce type d’excursion, j’en apprends davantage. »

Une initiative très intéressante pour le parcours de ces jeunes gens, qui leur a permis de mieux comprendre ce milieu et surtout d'échanger avec des professionnels tout en les intégrant à un grand projet pour l’avenir de l’agriculture en Corse.