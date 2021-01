Campagne de dépistage au lycée Saint-Paul d'Ajaccio : tous les tests sont négatifs

Le lycée Saint-Paul d'Ajaccio avait décidé de fermer une de ses classe ce mardi 12 janvier après la découverte de 4 cas de coronavirus chez des élèves qui avaient contracté le virus dans un club sportif et non dans l'établissement. Les jeunes concernés ont été placés en confinement, le lendemain la classe visée a été invitée à rester à domicile jusqu’au 18 janvier et l’enseignement en distanciel était mis en place, le bâtiment du lycée a été désinfecté par une entreprise spécialisée le jour même, et une campagne de test RT-PCR a été organisée ce vendredi par l’Académie de Corse, en partenariat avec l’ARS et le laboratoire de biologie médicale Canarelli-Colonna-Fernandez,

"Cette action - fait savoir le rectorat dans une note - s’est adressée aux personnels et aux élèves volontaires de l’établissement. 70 personnes (20%) ont été testées par 3 infirmières scolaires en présence du médecin conseillère technique de Madame la Rectrice. Ce samedi 16 janvier 2021, les résultats des tests nous sont parvenus, ils sont tous négatifs. L’inspection académique de Corse du Sud tient à remercier l’ensemble des partenaires et plus particulièrement les infirmiers scolaires pour leur investissement et engagement permanent dans cette crise sanitaire."