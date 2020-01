"Cambodg’emu", l'association des infirmiers bastiais, se mobilise pour le Cambodge

"Attention, le stage humanitaire n’est ni obligatoire, ni optionnel. C’est nous-mêmes qui avons fait la démarche de partir" explique Florian Romiti qui s'est fait le porte-parole de Cambodg’emu. "Au début de notre seconde d’année d’études nous avons eu l’idée de partir en mission humanitaire entre amis de la promotion, on a formé un petit groupe puis nous avons monté un projet, nous l’avons présenté à la direction qui l’a ensuite accepté en mars 2019."Puis il y a eu cette association avec Missions Stages qui propose depuis des années aux étudiants de se lancer dans un stage à dimension humanitaire."Nous payons l’association AMS qui s’occupe de gérer toute la logistique sur place : nous trouver une place dans un service de l’hôpital de Takéo, de nous loger, de nous nourrir, elle met, également, à disposition 2 traducteurs qui seront constamment à nos côtés".Ce stage sera l’aboutissement de nos études, et nous apprendra à sortir en quelque sorte de notre « zone de confort » explique encore le porte-parole de l'association des étudiants bastiais."Le Cambodge a été meurtri par une guerre civile. La population Cambodgienne n’a pas la chance de pouvoir bénéficier de soins comparables aux nôtres et le niveau de vie n’est pas le même que celui en Europe. Il sera intéressant d’observer une culture et des conditions totalement différentes des nôtres, de s’entraider et de partager nos connaissances en étant solidaires entre pays et professionnels de santé."Mais Florian et ses amis étudiants s'attendent à vivre des émotions fortes. "Côtoyer la pauvreté quotidiennement, passer du temps dans un orphelinat et voir des personnes dans la souffrance, sera fort émotionnellement, mais nous partons pour leur apporter notre aide. Ça restera une expérience unique, inoubliable et peut-être que nous repartirons dans un autre pays ensuite."En attendant c'est le Cambodge qui est au centre de leurs préoccupations.C'est pour ce pays qu'ils se mobilisent."Nous allons également intervenir en dispensaire et passer quelques jours dans un orphelinat. Pour cela, nous allons devoir amener des centaines de médicaments, du matériel médical comme, par exemple, des gants jetables, des compresses stériles qui font cruellement défaut sur place, des produits d’hygiène et des vêtements pour les enfants de l’orphelinat. Nous aimerons également faire un don financier."Cela demande, comme bien l'on pense, un grand investissement.Les étudiants infirmiers n'ont reculé devant aucune difficulté pour parvenir à leurs fins.Ils ont réalisé et vendu des produits, ils ont participé aux salons Infiniment féminin et du chocolat d'Ajaccio grâce à Corsic’Azzione. Ils vont organiser des soirées étudiantes dont une qui aura lieu le 31 janvier au Robaina à Bastia avec les chanteurs insulaires Flo Marinacce et Jean-François Anziani. Un loto est également prévu le vendredi 21 février à la salle des fêtes de Borgo grâce à la générosité du maire Anne-Marie Natali."Le budget est assez conséquent - 16 260 € - et nous avons à travers notre page Facebook - Cambodg’emu – 6 étudiants infirmiers Bastiais au Cambodge fait récemment un appel aux personnes (entreprise, auto-entrepreneurs, etc) qui souhaiteraient faire un don financier ou bien matériel car nous manquons de lots pour le loto (don déductible à 60% d’impôts). Pour toutes les personnes qui voudraient réaliser un don, nous pouvons fournir davantage d’informations sur l’adresse mail : cambodgemu@gmail.com Une cagnotte en ligne est également disponible, nous nous sommes fixé un objectif de 3 500€ et nous avons atteint aujourd’hui 1 630€ grâce à la générosité de 30 personnes " souligne, in fine, Florian RomitiSi vous voulez aider les infirmiers bastiais à réaliser ce stage humanitaire suivez le lien de leur cagnotte en ligne : https://www.leetchi.com/c/ cambodgemu