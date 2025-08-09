CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Calvi : les pompiers volés pendant leur intervention 09/08/2025 Vizzavona : le PGHM de Corse sauve un randonneur disparu au cœur de la nuit 09/08/2025 "Evviva U Capicorsu" a célébré Alimea è Musica à Barrettali 09/08/2025 Retour de la canicule en Corse : vigilance jaune dimanche, orange lundi 09/08/2025

Calvi : les pompiers volés pendant leur intervention


C.-V. M le Samedi 9 Août 2025 à 20:09

Les pompiers de Calvi qui étaient en intervention sur le dramatique accident d'Algajola. Lorsqu'ils ont repris possession de leurs véhicules personnels, ils se sont vite rendu compte que les voitures avaient été visitées et que les malfaiteurs avaient fait main basse sur cartes bancaires et argent. Plainte a été déposée. L'enquête devrait rapidement aboutir grâce à la vidéo surveillance...



Calvi : les pompiers volés pendant leur intervention
Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi 8 août 2025, sur le parking du Centre de secours des sapeurs-pompiers de Calvi où une personne s’est introduite dans les véhicules personnels d’agents pour y dérober leurs cartes bancaires et de l’argent liquide.

Mais le malandrin a agi sans faire attention aux caméras de vidéosurveillance qui équipent les centres de secours du service départemental d'incendie. 
Le SIS 2 B rappelle d'ailleurs que l’enquête confiée à la gendarmerie de Calvi a d’ores et déjà permis d’établir "la présence d’une personne agissant rapidement avant de prendre la fuite."
Le président et le directeur du SIS de Haute-Corse n'ont d'ailleurs pas manqué de condamner  "cet acte inadmissible et inqualifiable", et se sont associés aux plaintes déposées par les victimes de ces vols auxquels ils apportent "tout leur soutien"





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos