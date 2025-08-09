Calvi : les pompiers volés pendant leur intervention

Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi 8 août 2025, sur le parking du Centre de secours des sapeurs-pompiers de Calvi où une personne s’est introduite dans les véhicules personnels d’agents pour y dérober leurs cartes bancaires et de l’argent liquide.



Mais le malandrin a agi sans faire attention aux caméras de vidéosurveillance qui équipent les centres de secours du service départemental d'incendie.

Le SIS 2 B rappelle d'ailleurs que l’enquête confiée à la gendarmerie de Calvi a d’ores et déjà permis d’établir "la présence d’une personne agissant rapidement avant de prendre la fuite."

Le président et le directeur du SIS de Haute-Corse n'ont d'ailleurs pas manqué de condamner "cet acte inadmissible et inqualifiable", et se sont associés aux plaintes déposées par les victimes de ces vols auxquels ils apportent "tout leur soutien"