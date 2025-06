Calvi : la compétition de tir à l’arc nocturne fête ses 30 ans et honore la mémoire de Denis Derond

La scène est devenue familière pour les archers corses : chaque mois de juin, le stade de Calvi se transforme en terrain de compétition à la tombée du jour. Ce 14 juin, ils étaient 43 à participer à l’édition 2025 du tournoi nocturne organisé par le Club de Tir à l’Arc Calvi-Balagne. Une édition particulière : elle marque les trente ans de la toute première compétition fédérale organisée sur ce même stade, en 1995, par Denis Derond, alors président du club, qui portait à l’époque le nom de Montegrosso Balagne. « En 2012, après les Jeux olympiques, une discussion informelle avec Didier Bicchieray, adjoint aux sports de la Ville de Calvi, a permis de relancer le projet », rappelle le club. Le soutien logistique de la municipalité débouche sur une inscription officielle au calendrier de la Fédération Française de Tir à l’Arc. Dès 2013, une nouvelle version de la nocturne est lancée, avec des épreuves à 20, 30 et 50 mètres selon les catégories.

Un an plus tard, la disparition soudaine de Denis Derond conduit le club à créer un trophée à son nom, réalisé par les artistes Dominique Campana et Carol Haas. Un second trophée, destiné aux jeunes archers, est conçu par le maître verrier Pierre-Olivier Genton-Orsini, à l’origine aussi des médailles en verre remises aux participants.



Cette année, six clubs insulaires sur sept étaient représentés. Le trophée Denis Derond a été remporté par le Club de Bastia. Le Trophée Jeune – remis dans le cadre d’une évaluation sur trois ans – revient à l’ASPTT Bastia. L’arbitrage était assuré par Pierre-Toussaint Pieraggi. La compétition s’est tenue dans « une bonne ambiance amicale », souligne le club organisateur, qui adresse ses « remerciements à la Ville de Calvi pour la mise à disposition du stade et de la halle des sports, ainsi qu’à la Collectivité de Corse et à la commune de Calenzana pour leur soutien financier.»