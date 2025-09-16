Calvi innove avec «  Les Remparts de la Mémoire », une aventure immersive unique portée par l’IA

La citadelle de Calvi n’a pas fini de livrer ses secrets. Avec « Les Remparts de la Mémoire », une visite interactive sous forme de jeu de piste entièrement réalisée grâce à l’intelligence artificielle, l’Office de Tourisme Calvi-Balagne signe une première en Corse et propose une expérience culturelle et sensorielle inédite.
« C’est une aventure immersive à mi-chemin entre cinéma, jeu vidéo et escape game, où l’imaginaire et la mémoire se mêlent dans un parcours vivant », explique Romain Deceuninck, artiste vidéaste originaire de Calvi et concepteur du projet.
Une aventure personnalisée avec Christophe Colomb
Le parcours, qui se déploie en dix étapes au cœur de la citadelle, mêlant énigmes, fiction et histoire autour de la figure de Christophe Colomb, que Calvi revendique depuis longtemps comme enfant du pays. Grâce à l’IA corse LIV, développée localement, les visiteurs dialoguent directement avec l’amiral.
« Chaque personne peut vivre l’aventure à sa manière. Certains privilégieront l’histoire et les anecdotes de Colomb, d’autres iront droit aux énigmes. L’avatar s’adapte à l’âge, à la langue et au profil de chacun », souligne Romain Deceuninck.
L’expérience s’appuie sur une narration volontairement limitée aux connaissances du navigateur jusqu’à l’année de sa mort, en 1507. « Ne lui demandez pas pourquoi il n’avait pas de GPS, il ne le saura pas ! »,sourit le créateur, rappelant que « l’IA reste un outil de narration, une fiction qui incite à aller plus loin dans la découverte historique ».
Patrimoine, musique et immersion totale
Décors interactifs, objets conçus par des décorateurs de cinéma, ambiances sonores spatialisées, « tout a été pensé pour plonger le visiteur dans un univers sensoriel. La bande-son originale « Les Remparts de la Mémoire », disponible sur Spotify, Deezer et Apple Music, prolonge l’expérience au-delà des remparts. Une webradio dédiée complète ce dispositif », ajoute-t-il. « Pour moi, la moitié de la puissance d’un récit, c’est la musique. Ici, elle accompagne le parcours comme une respiration intérieure, et permet même de faire une pause dans l’aventure face au paysage », insiste-t-il.
Une innovation locale, un enjeu pour le tourisme
Pour l’Office de Tourisme Calvi-Balagne, cette innovation s’inscrit dans une stratégie de valorisation du patrimoine par des outils modernes et durables.
« L’intelligence artificielle, à l’instar d’Internet ou du smartphone, bouleverse le tourisme. Notre rôle est de l’intégrer de façon éthique et créative pour offrir aux visiteurs de nouvelles façons de découvrir nos territoires », explique Anne-Marie Piazzoli, directrice de l’Office de Tourisme.
Les professionnels du secteur, eux, saluent déjà l’initiative. « C’est très novateur. Cela crée du lien entre générations et permet aux familles de découvrir ensemble une page d’histoire qu’on n’ouvre pas forcément dans les livres », témoignent Jean-Charles et Marie-Geneviève Ramès-Emmanueli, hôteliers calvais.
Lancement officiel
Après l’avant-première presse de ce mardi 16 septembre, « Les Remparts de la Mémoire » sera lancé au grand public ces 20 et 21 septembre 2025, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Ces deux jours, l’expérience sera gratuite.
Elle sera ensuite proposée au tarif unique de 10 €, disponible via le site balagne-corsica.com ou aux comptoirs de l’Office de Tourisme (citadelle et port de plaisance). La visite dure entre 1h30 et 2h.
« Une aventure humaine et immersive au cœur de la citadelle de Calvi, façonnée par la créativité et soutenue par la puissance de l’IA ». Une nouvelle façon de faire dialoguer patrimoine et modernité, qui s’annonce déjà comme une étape incontournable du tourisme en Balagne et qui espérons-le, sera répétée pour d’autres sites insulaires.
