Calvi accueille le Championnat du Monde de Trial Moto du 30 mai au 1er juin

- Vendredi matin, on démarre avec la présentation des pilotes à la presse, sur la plage de Calvi. Ensuite, ils monteront en haut de la tour de sel pour une photo par drone avec la citadelle en arrière-plan. Il y aura ensuite une séance d’autographes, des démonstrations de motos, et des essais gratuits de motos électriques pour les enfants.Toujours vendredi, les pilotes partiront à la découverte des zones de Notre-Dame-de-la-Serra. Le soir, la cérémonie d’ouverture se tiendra à l’Eden, sur le port, avec un show spectaculaire de trial.Le samedi et le dimanche seront entièrement consacrés à la compétition, avec douze passages le matin et douze l’après-midi, chaque jour. Deux remises de prix sont prévues : à 16h30 le samedi et à la même heure le dimanche.- C’est énorme ! Quand on organise une manche d’un Championnat du Monde, il faut se mobiliser à fond. On a 100 bénévoles, et on est juste. Cela fait un an qu’on prépare tout : l’administratif, le terrain, le démaquisage à La Serra… On a tout nettoyé, enlevant les ronces, remettant en valeur les immortelles, les arbouses, le myrte, les oliviers.C’est très lourd à gérer, mais c’est un gros coup pour la Corse. On a perdu le WRC au profit de la Croatie, mais on récupère un événement de même envergure. Trente nations seront présentes à Calvi, et l’événement sera diffusé dans le monde entier. C’est un formidable coup de projecteur pour l’île.- On approche de la centaine, mais les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’à vendredi, donc ça évolue chaque jour.- Les billets sont en vente en ligne sur corsebillets.com , à l’Office du Tourisme, et directement sur place à Notre-Dame-de-la-Serra.Pour s’y rendre, on peut y aller à pied ou en voiture. Il y a quelques parkings sur le site. Pour ceux qui se gareront en ville, des navettes seront mises à disposition. Elles partiront de l’hôtel La Balagne, à l’entrée de Calvi, et de l’hôtel Le Kasano, près du parking de la citadelle.- Il n’y a que sept manches dans le monde. La semaine dernière, les pilotes étaient au Japon. Ensuite, ils vont aux États-Unis, puis en Italie. Pour que Calvi soit sélectionnée, on a monté un dossier solide. La ville a des atouts incroyables. On dirait qu’elle a été conçue pour ce genre de sport !Il fallait un site exceptionnel, comme celui de Lisula il y a quelques années avec les îles de la Pietra. Nous avons dû changer de lieu, et j’ai frappé à la porte d’Ange Santini. Il nous a ouvert ses portes, et tout s’est bien passé.- Ah oui, s’il n’y a pas de monde là… ! Tout est déjà complet : Calvi, Calenzana, Galeria, Lisula… Il y aura du monde partout.Calvi est prête pour un grand événement. Ce sera une épreuve majeure. On ne peut pas passer à côté. La Corse accueille le monde ! Ce sont les Jeux Olympiques de la moto. Et on sera à la hauteur !