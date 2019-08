Calvi: Le souvenir Gaby Kechichian à la triplette Orticoni-Richelet-Fernandez

Le souvenir de Gaby Kechichian, figure emblématique de la cité calvaise, décédé le 23 janvier dernier, était omniprésent ce dimanche où le concours de pétanque organisée en sa mémoire par la Boule Calvaise a connu un joli succès.

Par moins d'une centaine de boulistes se sont en effet rassemblés au boulodrome de la Ville de Calvi.

Ce concours qui s'est terminé de nuit a été remporté par la triplette composée de Stéphane Orticoni- Frédéric Richelet-Carlos Fernandez, qui s'est imposée sur le score très serré de 13 à 12 face à l'équipe emmenée par le président de la Boule Calvaise François Luciani.

Ce tournoi a été l'occasion pour ce dernier d'adresser des remerciements à la Municipalité de Calvi pour la mise à disposition du terrain et pour son aide à la fois financière et technique.

François Luciani rappelait aussi que l'équipe doublette mixte Laura Dervaux - Jean-Pierre d'Angelo était championne de Haute-Corse et qu'à ce titre elle s'est déplacée à Limoges pour disputer le championnat de France.

Epreuve dans laquelle notre doublette a fait plus que bonne figure en atteignant les quarts de finales.

Enfin, après avoir remercié les participants, le président de la Boule Calvaise informait l'assistance qu'au mois de juin dernier, une délégation de la Boule Calvaise composée de 6 joueurs s'était rendue à Fès au Maroc, pour participer à deux tournois avant d'acter un jumelage avec le Sporting El Fassi qui sera notre hôte au mois de septembre prochain et qui participera à l'International Paoli 14 et 15 septembre.

Enfin, pour terminer, Rose Kechichian, veuve de Gaby Kechichian a tenu en son nom personnel et celui de sa famille adresser ses plus chaleureux remerciements au président de la Boule Calvaise François Luciani et à toute l'équipe dirigeante d'avoir honoré de la sorte la mémoire de leur ancien licencié et ami Gaby Kechichian. Des remerciements qui sont également adressés à l'ensemble des participants et à la Municipalité de Calvi.