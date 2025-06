Calvi - Le préfet de Corse sur le terrain pour soutenir les projets locaux

En déplacement à Calvi ce vendredi, Jérôme Filippini, préfet de Corse, a mené une visite de terrain aux côtés du maire Ange Santini et des élus du conseil municipal. Une rencontre axée sur plusieurs projets structurants de la commune, tous accompagnés financièrement par l’État.

« Je suis venu dans mon rôle de préfet de région, à l’invitation du maire, pour échanger avec les élus, entendre leurs intentions, découvrir leurs projets et voir ce que l’État peut accompagner », a-t-il déclaré. « J’aime aller à la rencontre des élus : ce sont eux qui connaissent le mieux leur territoire. L’État, en Corse comme ailleurs, est là pour soutenir les initiatives des collectivités. »





Dialogue de fond et étapes symboliques

Cette visite, en partie menée à huis clos afin de permettre un dialogue technique sur l’évolution de certains dossiers, témoigne d’un engagement durable de l’État sur le territoire. Trois sites emblématiques ont été mis à l’honneur : la place Christophe Colomb, le théâtre de verdure et la Tour de Sel. Sur la place Christophe Colomb, récemment réaménagée, le préfet a salué un espace désormais repensé pour la convivialité et le dynamisme urbain au cœur de Calvi.



Au pied de la citadelle, il a ensuite découvert le chantier du théâtre de verdure, une structure culturelle d’envergure qui accueillera à terme des manifestations en plein air. « L’État tient à soutenir des projets concrets, ancrés dans la réalité et porteurs de transformation pour la Corse », a insisté Jérôme Filippini. « Ici comme ailleurs, nous veillons à ce que les projets avancent et, si besoin, qu’ils soient ajustés. L’intelligence, c’est aussi de s’adapter à la réalité du terrain. »

Dernière étape — mais non des moindres —, la Tour de Sel, monument historique emblématique du patrimoine calvais, désormais doté d’une salle d’exposition et appelé à devenir un musée. Depuis le sommet de l’édifice, le préfet a pu contempler la ville basse et capturer quelques clichés de la cité génoise.