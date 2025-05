Calvi : Deux Balanins honorés pour leur acte de bravoure face aux flammes

Une reconnaissance méritée et un hommage chaleureux

Lors d’une cérémonie officielle organisée en fin de matinée dans la salle de

spectacle de Calvi, Jean-Baptiste Chinchon et Damien Bellerini ont officiellement reçu la médaille échelon d’argent, décernée par l’Observatoire Citoyen de Défense et Protection civile, présidé au niveau national par Pierre-Louis Gonzales, en reconnaissance de leur acte de bravoure.

François Marchetti, président de la communauté des communes de Calvi-Balagne, a tenu à exprimer toute son admiration dans un discours empreint de sens et d’émotion.

« Il est plus facile de parler de ce qu’il faut faire que de réellement accomplir les choses. Les actes parlent plus fort que les intentions. L’exemplarité ne résulte ni du hasard, ni de circonstances particulières. Elle se construit tout au long d’une vie, pas à pas. Elle se bâtit, et je dirais même qu’elle prend racine dès l’éducation transmise par les parents. Ce n’est donc pas un hasard si nous retrouvons ces mêmes qualités dans le travail accompli au sein de la Communauté de Communes de Calvi-Balagne.

Aussi, au nom de l’Observatoire Citoyen de Défense et de Protection civile, et de son président national, Pierre Gonzalez, j’ai l’honneur de vous remettre la médaille échelon argent pour vos services rendus dans les domaines du secours, de la défense civile, de la protection civile et de la sauvegarde des populations. Un grand merci à vous deux pour tout ce que vous avez accompli.»





L’événement s’est déroulé en présence de nombreuses personnalités locales : le lieutenant Barthélémy Guerrini, chef du centre de secours de Calvi ; Marcel

Torracinta, maire de Santa-Reparata-di-Balagna, accompagné de son premier adjoint Pierre Poli ; Paul Lions, maire de Corbara ; ainsi que Mme Karine Cochet, directrice générale des services (DGS) de la communauté de communes de Calvi-Balagne.

Ces élus et responsables ont tenu à saluer personnellement l’engagement des deux récipiendaires et leur ont chaleureusement remis leurs diplômes.

Les collègues de travail de Jean-Baptiste Chinchon et Damien Bellerini, également présents, ont tenu à partager ce moment d’émotion et de reconnaissance, témoignant d’une profonde solidarité au sein des équipes.

La cérémonie, marquée par la fierté collective, s’est conclue par le partage d’un verre de l’amitié et d’un copieux buffet en présence des proches des médaillés, visiblement émus et fiers de cette distinction. Un moment convivial et symbolique, à l’image des valeurs de fraternité et de civisme que ces deux hommes ont incarnées avec tant de dignité.