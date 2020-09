Calvi-Balagne : la traque aux consommateurs de produits stupéfiants à l'aéroport

Dans le cadre des nouvelles mesures arrêtées pour endiguer la banalisation de l'usage de produits illicites, une spectaculaire opération a été menée ce mardi 8 septembre à l'arrivée à l'aéroport Calvi-Balagne à l'arrivée du vol AF 7570 en provenance de Paris-Orly avec à son bord 162 passagers.



L'opération, qui s'est déroulée en présence de Florent Farge, sous-préfet de Calvi, a été conduite pour la Police de l'Air et des Frontières par le Brigadier-chef Goutard, commandant en second, pour la Gendarmerie par le Capitaine Régis Marchandeau, adjoint au commandant de la Compagnie de Gendarmerie Calvi-Balagne et pour l'unité cynophile des douanes par le Maître chien Frédéric Chapon, contrôleur de 2ème classe à la Brigade des douanes de Calvi, accompagné de son redoutable labrador renifleur répondant au nom de Orco.







En pénétrant dans l'aérogare de Calvi , les passagers ont eu la surprise de se retrouver en présence d'un comité d'accueil dont ils ne s'attendaient pas. Nombreux étaient du reste ceux à poser des questions sur les raisons d'un tel déploiement et à approuver une telle initiative.

Orco reniflait avec insistance un passager. Ce dernier était tenu à l'écart puis isolé dans une pièce pour un contrôle plus poussé mais finalement le résultat était négatif.

Les passagers récupéraient leurs bagages, non sans qu'au préalable le chien Labrador n'ait effectué un ultime contrôle et l'opération prenait fin. Elle sera renouvelée au port de commerce de l'Ile-Rousse.





Florent Farge, représentant de l'État remerciait les différents services qui ont participé à l'opération, avant de faire le point avec la presse.

" Cette opération qui a été menée aujourd'hui à l'aéroport de Calvi-Balagne s'inscrit dans le cadre des nouvelles mesures prises par le Gouvernement concernant l'usage et le trafic de stupéfiants, prévoyant notamment une procédure d'amende forfaitaire de 200€ pour la consommation de drogue.

Par le passé il existait déjà des mesures visant les consommateurs et trafiquants de drogue mais les résultats étaient mitigés.

Aujourd'hui cette amende forfaitaire est bien plus efficace.

A travers cette opération le gouvernement affiche sa volonté et sa détermination dans cette lutte face aux consommateurs de produits illicites".





Le capitaine Régis Marchandeau voit aussi dans ce décret qui vient d'être promulgué un nouvel outil intéressant dans la lutte contre les consommateurs de cannabis et autres produits illicites.

" Cette mesure nous apporte une réponse immédiate. Nous allons multiplier les contrôles dans les ports et aéroports mais aussi dans la rue, au cours de soirées et sorties d'établissements". ajoute l'officier de gendarmerie qui entend bien participer activement et efficacement à cette lutte contre la délinquance de plus en plus présente sur l'ensemble du territoire mais aussi, et surtout, sur Calvi et en Balagne.