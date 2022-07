Calendriers des championnats de football N1, N2, N3 et futsal : 9 clubs corses en lice

En National 1, la saison 2022-2023 débutera le vendredi 12 août prochain. Le FC Bastia-Borgo, repêché après la rétrogradation administrative du FC Sète par la DNCG, y prendra part avec 17 autres équipes dont les Girondins de Bordeaux ou le FC Villefranche-Beaujolais selon les décisions des hautes instances.

Pour l’ouverture de ce championnat, le FCBB accueillera un nouveau promu : Le Puy en Velay avant d’aller à Bourg en Bresse. (Voir le calendrier joint).





La FFF a également dévoilé la composition des quatre groupes du championnat de National 2 auquel participera l’AS Furiani-Agliani. Coup d’envoi de la saison le samedi 20 août. Le club du président Philippe Ferroni a été inséré dans le groupe Nord et Est aux côtés d’équipes comme : Belfort, Metz, Haguenau, Epinal, Besançon, Colmar, Reims, Boulogne ou encore Créteil.





Enfin en N3, 12 groupes ont été composés soit 168 équipes dont la poule Méditerranée et ses 5 clubs insulaires : ACA, Gallia Lucciana, FC Balagne, GFCA et Corte. Coup d’envoi : le 28 août. Pour la N2 et la N3, les calendriers seront dévoilés dans quelques jours.





En Futsal, L’ACA participera au championnat de D2 dans le groupe B et le Bastia Agglo Football dans le groupe A. Début du championnat le samedi 24 septembre.