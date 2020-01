Cache d'armes d'Ajaccio : Franck Paoli et Antoine Pes se sont présentés au palais de justice de Bastia

C.-V. M le Mardi 21 Janvier 2020 à 21:36

Franck Paoli et Antoine Pes, condamnés respectivement à 5 ans et à 10 ans de prison dont deux tiers de sûreté pour le second, par le tribunal correctionnel de Paris, se sont présentés au palais de Justice de Bastia ce mardi après-midi avec l'espoir d'effectuer leurs peines au centre pénitentiaire de Borgo. L'information a été confirmée par l'Associu Sulidarità qui s'exprime de la sorte dans un communiqué

