Cacel de Porto Vecchio : des formations artistiques de haut niveau

- Vous êtes désormais « Pôle territorial associatif de formation initiale à la pratique artistique », qu'est-ce qu'il change pour le C.A.C.E.L​ ?

- La labélisation symbolise beaucoup pour nous. L’association va fêter ses 38 ans d’existence en octobre et durant ces nombreuses années elle a fait ses preuves dans l’enseignement artistique.

C’est une fierté d’en arriver là car j’étais moi-même élève, j’ai reçu mes premiers cours de chants dans l’association et ensuite je suis partie pour obtenir un master en musicologie tout en étudiant au Conservatoire de chants en parallèle. J’ai eu envie de revenir à Porto-Vecchio pour apporter ma pierre à l’édifice et développer l’enseignement artistique sur le territoire. On m’a proposé de prendre la direction. C’est une chance et réel plaisir de participer au développement de l’enseignement artistique et culturel.

Ce label permettra un maillage du territoire en offrant à des habitants éloignés du conservatoire de profiter d’un enseignement de qualité et diplômant. 4 autres pôles existent déjà en Corse. Avec cette labélisation, les choses vont changer. Il y a beaucoup d’énergie avec une équipe très présente et passionnée, c’est un plaisir. Les élèves inscrits chez nous bénéficieront d’un enseignement artistique de musique et de danse diplômant. Ils auront ainsi la possibilité de valider leur fin de cycle au Conservatoire. Ceci est possible uniquement depuis que nous sommes labélisés. C’est une chance pour l’extrême sud. Je suis très satisfaite car les élèves ont présenté leur fin de cycle au mois de juin. Nous avons 100% de nos élèves qui ont validé leur année avec mention.

Avant, les cours proposés étaient uniquement en loisir et non en cursus. Aujourd’hui nous offrons un cursus complet avec la formation musicale, la pratique, les concerts, l’enseignement de plusieurs disciplines avec des instruments, des cours de chant en individuel… Ce pôle est en réalité une petite antenne du Conservatoire.

Nous travaillons également sur des projets en commun qui regroupent les élèves du pôle et conservatoire. Il s’agit d’un partenariat complet.





- Quelles sont les formations proposées ?

- Dès l’âge de 3 ans il est possible de débuter avec l’éveil musical. Les cours de danse sont possibles à partir de 4 ans et ensuite ce sont des cycles. Il y a l’initiation, le premier cycle, le deuxième cycle. Ces deux cycles sont validés en partie avec le Conservatoire. Nous proposons des formations avec des plusieurs instruments, en cours individuels : piano, guitare, batterie, violon, chants. Ces cours sont accessibles en simple loisir. L’initiation à l’instrument est envisageable dès l’âge de 6-7 ans.

La formation musicale est possible, avec un cursus spécifique. Pour la danse nous proposons des cours de danse contemporaine, classique ainsi que du jazz.

Nous effectuons des spectacles toute l’année. En 2020 nous avions d’ailleurs réalisé quelques spectacles de fin d’année. Je dirais que la force de cette structure, c’est la pluridisciplinarité.





- Qui peut s'inscrire ?

- Ils se déroulent au cours de l’année scolaire, de septembre à juin, avec des possibilités de stages / rencontres / découvertes / initiation pendant les vacances scolaires. Même si nos élèves sont à 80% des enfants, nous accueillons également des adultes. Des cours sont possibles entre le lundi et le samedi après l’école ou le travail, Collectif ainsi qu’individuel en fonction de l’emploi du temps. Nous comptons actuellement entre 300 / 400 adhérents et les enseignants sont tous des professeurs de musique ou bien des artistes. En ce qui concerne le prix, nous avons une politique tarifaire qui calcule en fonction du quotient familiale CAF ou des familles. Ceci a été mis en place lors de mon arrivée pour cette rentrée. Avant le tarif était fixe pour tout le monde.





- Le milieu artistique est compliqué. Comment comptez-vous guider vos élèves dans leurs carrières ?

- L’objectif de cette structure est d’être un véritable tremplin vers d’autres écoles, sur le continent ou bien à l’étranger. Nous souhaitons apporter nos contacts et aiguiller les parents pour les enfants qui veulent en faire leur métier et continuer. Pour moi ce fut difficile, je suis partie étudier la musique mais je n’avais pas de contact, et n’était pas du milieu. Quand on a quelqu’un qui peut vous accompagner et vous conseiller c’est mieux. Nous voulons ainsi accompagner les familles dans les projets professionnels. Il y a tellement de jeunes artistes, il y a un bassin de jeunes talents en Corse. Il faut les accompagner et mettre en place les bons outils pour les aider. C’est vraiment une première pour le territoire de l’Extrême sud. Les familles peuvent désormais garder leurs enfants près d’eux, ils ne sont plus obligés de partir très jeune. Il reste encore plein de choses à développer et à faire, nous sommes une équipe très passionnée avec des bénévoles très impliqués. Cela vaut de l’or.