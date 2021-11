Ça bouchonne pour les permis de conduire en Haute-Corse, les auto-écoles menacent de bloquer la route

Les premiers temps, les renforts venaient du Var et de la Corse-du-Sud. Aujourd’hui, l’aide ne vient plus que du sud de l’île. « Chaque semaine un inspecteur de Corse-du-Sud, vient faire passer les examens pendant deux jours mais qu’en sera-t-il avec l’arrivée de l’hiver ? », questionne Jean-Marc Angelotti. Le gestionnaire d’auto-école fait référence aux premières neiges tombées à Vizzavona ce week-end du 27 novembre, et à celles, futures, qui pourraient bloquer totalement le col. Il pointe surtout du doigt une situation précaire et une solution de fortune qui n’arrangera rien sur le long terme. David Marchand est de son avis : « on déshabille Pierre pour habiller Paul ». La situation irrite d’autant plus les gérants d’auto-école que, selon Jean-Marc Angelotti, « l’administration est au courant depuis janvier 2021 qu’un des inspecteurs serait muté en septembre mais rien n’a été fait ! ».



À cela s’ajoute la rigidité des règles en matière de changement d’affectation pour les inspecteurs. Ils ne peuvent pas en changer avant d’avoir effectué deux ans dans l’actuelle. « Nous savons qu’une inspectrice désire être mutée en Corse mais elle ne le peut pas car il lui reste encore quatre mois à faire dans son affectation actuelle. Il faut faire une dérogation ! », confie Jean-Marc Angelotti. Sans quoi, il l’assure, « la crise ne ferait qu’empirer avec des répercussions économiques sur nos entreprises et nos salariés ». Pour l’instant, la situation semble bien être au point mort.