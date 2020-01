CDC : Des orientations budgétaires sans surprise dans un climat d’incertitude

La fusion en question

François-Xavier Ceccoli, pour La Corse dans la République, revient sur la fusion et en dresse un premier bilan négatif en termes de gestion, d’équilibre territorial et de proximité. « Aujourd’hui, cela fait deux ans. J’étais très inquiet avant la fusion, je le demeure. Les fusions sont un échec partout en France. On ne s’y retrouve pas. Je ne suis pas certain que ce méga-outil, sans mettre en cause votre gestion, soit dans l’intérêt des Corses. Je crois que cette fusion s’est faite sur le dos de la Haute-Corse. Ce n’était pas le but, mais c’est une évidence. Ce qui me désole ! Si certains outils de proximité, comme les Conseils départementaux, ne fonctionnaient pas bien, il fallait prendre le temps de les rationnaliser ». Il insiste aussi sur la question agricole : « Si J’apprécie l’orientation sur les jeunes agriculteurs, je ne retrouve pas, dans ce document budgétaire, la prise en compte de l’évolution sur le BIO et la nécessité de réduire le glyphosate. On parle d’environnement, de santé des populations et des agriculteurs eux-mêmes, la CDC doit faire sienne cette politique et être plus incitative ».



Pas d’inquiétude

Ces critiques n’émeuvent pas vraiment le président de l’Exécutif, même s’il se fait volontiers avocat pour défendre ses choix : « J’essaye d’être le plus honnête possible. Si je disais que tout va bien, ce serait en total décalage avec la réalité. Nous nous sommes situés à dessein sur des projections et des recettes pessimistes et prudentes, mais nous avons des marges. Nous comptons améliorer nos ratios. Donc, pas d’inquiétude, mais de la vigilance. Il faudra faire des arbitrages, mais en concrétisant dans notre budget, avec les contraintes qui sont les nôtres, une palette d’exigences incompressibles ». Sur ses rapports tendus avec l’Etat : « Nous ne les entretenons pas à dessein. Nous sommes dans une relation qui n’est pas de réciprocité et dans une situation de dangereuse dépendance dans un contexte où les transferts diminuent et mettent en cause notre capacité à faire des choix. On ne peut pas traiter la CDC comme une collectivité de droit commun, ce qu’elle n’est plus depuis 1981. La maitrise institutionnelle et fiscale fait partie de notre combat ». Sur la question de l’équilibre territorial, il admet que la disparition des Conseils départementaux « a créé un vide humain et politique que nous avons les moyens de combler. Il y a la place pour améliorer l’efficacité d’ensemble. La CDC doit être présente partout en Corse, surtout dans les villages les plus éloignés. C’est notre premier enjeu. Ceci dit, il faudra réfléchir au moins à moyen terme à l’évolution de la structure communale ». Et de répondre à Xavier Lacombe : « Il y a énormément de travail. Il ne faut pas changer de route, mais continuer ».

Le débat reprendra en mars lors de l’examen et du vote du budget primitif.



N.M.