CCI de Corse-du-Sud : Une journée autour des langues européennes au palais des congrès

A l’occasion de la journée européennes des langues, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corse-du-Sud a organisé une journée "portes ouvertes" présentant à la fois son offre de formation linguistique mais aussi permettant aux visiteurs d’évaluer leur niveau. Anglais, allemand, espagnol, italien mais aussi corse étaient au programme.

« Cette journée au palais des congrès s’adressait à deux types de public. Nous avons reçu en matinée les professionnels, à savoir des institutionnels, des organismes de formations et des entreprises, a expliqué Lucien Barbolosi, directeur de l’institut consulaire de formation. L’après-midi a été dédié au public. Nous avons reçu plus d’une cinquantaine de personnes venues pour une évaluation de leur niveau linguistique et pour des renseignements. Aujourd’hui les langues sont de plus en plus essentielles dans le cadre professionnel. En premier lieu d’un point de vue du développement local. L’offre des compagnies aériennes proposent de nombreuses destinations européennes, cela favorise l’arrivée des touristes de toute l'Europe. Ainsi, les structures hôtelières et touristiques sont désireuses de s’adapter à cette clientèle variée. D’autre part, de nombreuses entreprises corses souhaitent se développer également sur le plan international. L’aspect linguistique est donc crucial. »