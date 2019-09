CAPA et Celavu-Prunelli : une étude commune pour développer et valoriser les activités outdoors

Les deux EPCI, la CAPA et le Celavu-Prunelli ont décidé d’unir leurs réflexions afin de travailler sur la structuration et le développement des activités dites « outdoor » sports et nature, présentes sur leurs territoires. Ainsi, le cabinet conseil La Pitaya a été mandaté afin de réaliser une étude pour dégager les pistes qui permettraient d’optimiser ces atouts et en faire des leviers de développement et des sources d’emplois et d’attractivité.

« Le Celavu-Prunelli et la CAPA travaillent déjà à travers un GAL LEADER, explique Cécile Bianchi, chef de service du développement urbain de la CAPA. Ainsi, dans ce cadre, nous avions la volonté commune d’identifier et de développer les forces de nos territoires. Les activités de pleine nature représentent un secteur important et intéressant au niveau économique. Nos deux territoires bénéficient en effet d’un très large panel d’activités outdoors. Cette étude nous permettra de voir comment les collectivités peuvent valoriser et soutenir les prestataires déjà existants mais aussi quelles seraient les activités qu’il faudrait développer ».



Une vingtaine de communes sont concernées par l’étude qui sera menée jusqu’au mois de juin prochain. Au-delà des activités, l’ensemble des atouts des deux territoires sera analysé : Environnement, ressources naturelles, patrimoine bâti, etc. Pour cela, le cabinet d’étude procèdera méthodiquement.

« Dans un premier temps nous allons travailler sur un diagnostic concernant les sports de pleine nature,détaille Emmanuelle Biard, du cabinet La Pitaya. Les données collectées nous permettront ainsi d’identifier l’existant. Nous allons rencontrer environ une cinquantaine d’acteurs sur le terrain, les prestataires, les institutionnels, les privés, les services de l’État et de l’Environnement. Dans un second temps nous mènerons une réflexion sur l’intérêt d’associer éventuellement les activités outdoor avec une labellisation Géopark ».





Le label Géopark est donné aux espaces territoriaux présentant un héritage géologique d’importance internationale. Cet héritage permet aux populations de prendre conscience et de trouver les clés pour répondre au contexte géodynamique de la planète sur laquelle nous vivons. Ce précieux label permettrait aux deux territoires concernés par l’étude et au-delà, à la Corse en général d’être valorisés davantage sur la scène internationale.