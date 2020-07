CAB : la réponse des maires de Bastia, Furiani, San Martino di Lota et Santa Maria di Lota à Michel Rossi

⁃ Le Maire di E Ville di Petrabugnu n’a pas souhaité signer le communiqué commun des maires de la majorité communautaire, à la veille du deuxième tour du scrutin de l’élection municipale de Bastia, et a donc clairement choisi de quitter cette majorité : la « neutralité » dont il se prévaut s’est donc notamment traduite par une remise en cause des engagements pris avec nos quatre communes, et strictement respectés en ce qui nous concerne pendant six ans à l’égard de la commune di E Ville et de ses représentants ;