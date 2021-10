"C’est qui pour vous Napoléon ?" : un recueil de témoignages pour savoir que pense t-on aujourd’hui de l'Empereur

- Comment l'idée de ce livre vous est-elle venue ?

- L’association La Corse et le Cinéma que je préside est à l’origine de la création de la cinémathèque de Corse. Rassembler ce que la Corse et les Corses avaient apporté au monde du cinéma et de l’audiovisuel était son objectif principal. La filmographie napoléonienne compte plus de 1000 films c’est l’une des plus importantes au niveau mondial ! De plus en Décembre 2021 la restauration du Napoléon d’Abel Gance par la cinémathèque Française devait être prête et Costa Gavras et Frédéric Bonnaud étaient d’accord pour que la projection de ce film présentée à Paris, suive dans la foulée et soit présenté à Ajaccio*. Un bel événement pour la Corse. La cinémathèque de Corse se devait ainsi de marquer le 200ème anniversaire de la mort de Napoléon. L’association La Corse et le Cinéma se proposait de filmer des personnes vivant en Corse ou ayant des attaches avec la Corse gens afin de leur demander familièrement : «Napoléon c’est quoi pour vous? ». Mais se déplacer avec la pandémie était un frein et cela demandait des moyens difficiles à gérer. C’est ainsi que l’idée de ce livre a germé fin février 2021. Et conjointement Philippe Costamagna proposait à la cinémathèque de Corse de participer à l’exposition Napoléon : Légendes entreprise par le Palais Fesch à Ajaccio du 2 juillet au 4 octobre et me demandait d’être le commissaire d’exposition de la «Section VI : La légende au XXème siècle : Napoléon au cinéma».



- Comment votre travail s’est-il articulé ?

- Au départ l’idée de ce recueil était un pari et il semblait que peu de personnes répondraient à cette question. Aux brèves réponses que j’avais testées, c’était : «j’aime ou je n’aime pas ou je ne me suis pas posé la question ! ». L’intérêt pour moi était là : « dites-moi pourquoi? ». Qu’était-il, pour vous ? Le plus grand personnage de l’Histoire ? Un tyran ou un libérateur ? Un super-héros ? Un destin tragique ? Le deus ex machina de batailles fameuses ? Un Corse, un Européen, un Français ? Un usurpateur, un « Ogre corse » ? Avez-vous été amené à vous y intéresser par le biais du droit, de la religion, la politique, les Arts, un événement culturel, l’histoire de l’île ? Vous rappelle-t-il une anecdote d’enfance, un objet, un livre, une gravure, une photo, un tableau, une musique, un film le concernant ? Ou encore ?



- Qui y a participé ?

- J’ai souhaité recueillir le témoignage de personnes du monde culturel, littéraire, médical, politique, religieux, scolaire et universitaire, ayant toutes un lien, plus ou moins proche, avec la Corse. Les nombreuses réponses reçues ont la pertinence de nous éclairer sur notre capacité à retrouver au fond de notre mémoire un morceau de notre enfance, de notre éducation, de notre curiosité, de notre engagement, de notre imaginaire ou tout simplement de nos réticences. Nous vous invitons à partager ces regards croisés, riches en réflexion. Je remercie chaleureusement les 85 personnes qui ont répondu.



- La préface de Costa Gravas ?

- Costa Gavras est un ami de notre association et de la cinémathèque. Il a toujours été attentif à son devenir. La restauration du Napoléon à laquelle la cinémathèque de Corse a apporté sa contribution, la participation de la Cinémathèque française à l’exposition Napoléon : Légendes et l’édition de notre recueil Napoléon 2021 : retours sur image ont trouvé chez lui un homme soucieux du devenir de la conservation du patrimoine cinématographique et de l’intérêt qu’il doit susciter chez les jeunes générations et les moins jeunes ! C’est avec un grand intérêt qu’il a préfacé ce recueil. Je ne peux que le remercier de son amitié et de son intérêt pour la Corse.

La présentation du Napoléon vu par Abel Gance restaurée est malheureusement reportée à 2022