"C'est de pire en pire" : le constat alarmant de la mission CorSeaCare de retour au port

Voilà 6 ans que l’association Mare Vivu organise la mission CorSeaCare. Six ans leur permettant de comparer l’état de la pollution plastique d’une année sur l’autre et le constat est alarmant. « C’est de pire en pire » raconte un membre d’équipage, chiffres à l’appui : « en 2020 nous avions collecté 1 200 unités de déchets plastiques, cette année nous sommes à 2 300 unités ! ». Pour lui pas de doutes, la production de plastique ne faiblissant pas, elle se retrouve en mer. Une augmentation de la pollution marine qui va de pair avec un tri sélectif qui ne s’améliore pas non plus.



Pour plus d’impact, Pierre-Ange Giudicelli raconte une anecdote de leurs péripéties : « Il y a trois jours, nous étions dans le golfe de Saint-Florent. À 7 heures 30 nous marchions sur la plage et avons pu constater l’étendue des dégâts : la mer avait ramené une immense quantité de déchets sur la plage. Des bâches, des filets, des microplastiques sur plus de 10 mètres. On voyait à peine le sable ! Et cela nous est arrivé ailleurs, à Porto et à Senetosa par exemple où, dans certaines criques atteignables qu’en bateau, la plage était complètement recouverte ! ».



Mais ce qui frappe le plus n’est pas forcément le plus visible. Cette année, les équipes se sont concentré sur les microplastiques, invisibles à l’œil nu. Et le constat est alarmant. « La pollution la plus invisible est la plus importante » relate Ange-Pierre Giudicelli.