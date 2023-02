Bulldogs Bastia - I Pastori Aléria à l'affiche de la 3e journée de Base-ball dimanche à Biguglia.

« Cette 3e journée comprendra deux matchs, l’un à 10 heures, le second à 13h30 » explique Robert Pasqualini, président du club des Bulldogs Bastiais . « On avait créé ce club en 1994, mais il avait été mis en sommeil 4 ans plus tard, car on était le seul club de Corse et la motivation avait décliné. On l’a redémarré avec succès en 2012 en participant au championnat PACA ».Aujourd’hui le club est fort bien structuré avec une vingtaine de licenciés adultes, mais surtout une bonne quinzaine d’enfants à partir de 6 ans. « L’arrivée de ces jeunes est encourageante, car ça représente l’avenir du club. Les adultes s'entraînent le samedi matin sur le stade en tuf de Biguglia de 9 heures à midi et les enfants le samedi de 13 à 15 heures. Nous avons aussi pour les adultes un autre entraînement le mercredi de 18 à 21 heures ».En Corse, le Base-ball compte 200 licenciés répartis en 4 clubs : Les Bulldogs, les précurseurs, I Imperatori et I Filanci d'Ajaccio et I Pastori d’Aléria avec eux aussi dans leurs rangs des jeunes qui s’affrontent lors de plateaux. «On met sur pied environ 6 plateaux dans la saison pour les enfants ».Afin de bien gérer la discipline sur l’Île une Ligue corse de Base Ball a été créée il y a deux ans, organisant un championnat. « Ce championnat comprend 16 matchs par an, car chaque équipe en rencontre une autre 4 fois ». En ligne de mire, le titre de Champion de Corse qui participera à un plateau, des sortes de play-off pour accéder à la Nationale 3.Favoris, les Bulldogs, champions depuis 2 ans, mais pour Robert Pasqualini, le plus important est aussi d’avoir beaucoup d'enfants. «Ça c'est vraiment le premier objectif. Bien sûr on vise aussi l’accession, car les années précédentes on n’avait pu le faire faute de moyens. On participait quand même à des tournois sur le continent pour s’aguerrir ».Outre l'absence de moyens, manquaient jusque là aussi des arbitres en Corse, un problème aujourd’hui résolu. « Dernièrement on a formé 9 arbitres grâce à la venue d’un formateur de la Fédération française. Il nous faut à présent des scoreurs parce qu'au Base-ball, il faut un officiel pour entériner les scores des matchs. C'est obligatoire pour la Nationale »Il y a peu, Ludovic Meillier, président de la Commission fédérale d’Arbitrage, avait réuni 17 stagiaires des 4 clubs insulaires sur le terrain des Bulldogs de Bastia pour une formation d’arbitre fédéral niveau 1.Par ailleurs Aina Rajohnson, conseiller technique national, était intervenu auprès des enfants des clubs, mais aussi en milieu scolaire sur des classes du CP au CM2 de Biguglia, Bravone, Travo et Aléria. Comme le dit la chanson des années 90 … en Corse, « t’es ok, t’es « bate », t’es in… ».