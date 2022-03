Budgets primitifs de la Capa : consensus mais sans les voix de l’opposition nationaliste

À ces remarques, le président de la CAPA Laurent Marcangeli promet « une vigilance » mais garde le cap. « Il y a nécessité d’investir sur le territoire, certains axes ont été définis et on ne va pas s’arrêter au milieu du gué », assure t-il. De son côté, Xavier Lacombe assume lui aussi la politique menée par la collectivité. « Vous aimez l’investissement, moi aussi, et aujourd’hui on investit très fortement. Le moment était opportun d’emprunter et nous avons eu raison de le faire », argumente le premier vice-président, soulignant que la dette de l’intercommunalité est « bien gérée ». De son propre aveu, le pire serait « d’être dans un situation financière difficile et de ne pas investir », l’élu concède donc qu’il faudra « être vigilant ». Et, surtout, trouver de nouvelles recettes.