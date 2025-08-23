Bucciata Bastiaccia : Les People entrent en scène !

Les producteurs de la représentation, Jean-Charles et Patrick Lamberti, avaient délégué la mise en scène à Jean-Luc Robert, joueur, passionné de boules, consultant de cette discipline à la chaîne « L’Équipe TV ». Et les comédiens étaient venus nombreux, même ceux du sud de la Corse : Corinne Mattei, Coco Orsoni, Davia Benedetti, Éric Fraticelli, parrain de cette édition 2025, Daniel Delorme, Hubert Tempête, Philippe Ambrosini (malgré une vilaine blessure due à une vive)…

Dans l’arène aussi, les « Lions de Furiani », aux jambes peut-être moins affûtées que dans les années 80 et 90 mais à la langue bien en verve : Charles Orlanducci, Pascal Camadini, redoutable pointeur et tireur, Mamadou Faye aux gris-gris déroutants, et Pierre Maroselli qui nous confia que, jadis, sa belle crinière blonde et son corps d’athlète avaient séduit un producteur de cinéma. Mais notre « o Bè » avait décidé de ne pas embrasser la carrière. La plume de côté, des journalistes s’étaient mêlés à la fête de même que des animatrices, dont Evelaine Fontana, marraine 2025, et des animateurs de radios locales.

La distribution était renforcée par des hôtes de poids, des cadors de la discipline, tels Mickaël Bonetto, Henri Lacroix, Jean-Pierre Grazini, Cyndi Perrot… des joueurs de l’équipe d’Espagne.

Un beau moment festif où la macagna prit vite le pas sur le sport…





A Bucciata se poursuit ce week-end avec, notamment ce samedi les débuts du 9e International Open Pierrot Lamperti, en Triplettes, et du 1er National féminin en doublettes, le Trophée Intersport Furiani ou encore le Concours adolescents en triplettes. Les finales sont prévues ce dimanche à partir de 17h30, la remise aura lieu vers 20 heures.

