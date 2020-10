Bovins retrouvés sans vie à Ostriconi : un vétérinaire sur place

Alertés par un promeneur, les gendarmes de la Brigade Territoriale de l'Ile-Rousse se sont rendus dimanche à 17 heures, au lieu-dit Ostriconi, sur le territoire de la commune de Palasca où une quinzaine de bovins ont, dans des circonstances pour l'heure inconnues, trouvé la mort.

Selon les premières constatations, la mort des bovins remonterait à plusieurs jours sans que l'on puisse en déterminer la cause.

Aucune trace de mutilation ou de projectiles n'étaient apparentes mais il faudra effectuer une analyse plus approfondie pour déterminer avec précision la cause de la mort.





A cet effet, un vétérinaire qualifié pour ce type d'opération était attendu sur place ce lundi après-midi alors que les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations étaient impliqués.

Si la mort naturelle est à exclure, en revanche plusieurs hypothèses sur la mort des bovins sont envisagées comme par exemple la foudre mais il faudra attendre les conclusions du vétérinaire.

Informé, le Procureur de la République de Bastia attend ce rapport pour décider des suites à donner à cette affaire.

La Brigade Territoriale de l'Ile-Rousse poursuit ses investigations. Pour l'heure le propriétaire du cheptel n'a pas été identifié et aucune trace d'identification n'est visible.

Affaire à suivre.