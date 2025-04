Bonifacio : une paillote détruite par un incendie criminel

La paillote Cara Lunga, plage de Cala Longa, sur la commune de Bonifacio a été détruite dans la nuit de lundi 7 à mardi 8 avril par un incendie criminel, a confirmé à l'AFP le procureur d'Ajaccio, Nicolas Septe. "L'hypothèse criminelle est privilégiée à ce stade", a indiqué le magistrat qui précise qu'une enquête pour destruction par incendie a été ouverte et confiée aux brigades de gendarmerie de Porto-Vecchio et Bonifacio.



L'établissement de plage était en train de changer de propriétaire, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.



Lors de la manifestation antimafia, organisée le 8 mars à Ajaccio, un membre du collectif "Massimu Susini" avait rappelé à la tribune le triste bilan qui a ensanglanté la Corse ces 20 dernières années: 10 élus assassinés en 20 ans, 15 chefs d'entreprises en 10 ans, 192 assassinats ou tentatives en 20 ans et 80 restaurants victimes d'incendies criminels en dix ans.