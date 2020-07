Bonifacio : un hangar d'une école de voile incendié, un homme brûlé

Livia Santana le Lundi 27 Juillet 2020 à 16:14

Un incendie est survenu ce lundi 27 juillet aux alentours de 14h45 à Bonifacio dans un hangar de l'école de voile les Glénans. Un homme d'une quarantaine d'année présent sur les lieux a été brûlé aux jambes et aux bras. Les pompiers de Bonifacio, Porto-Vecchio et Pianottoli sont intervenus pour sauver la victime et éteindre le feu qui s'était propagé sur des voiliers de l'école. L'homme blessé a été transporté d'urgence au centre hospitalier de Bonifacio. Les causes de l'incendie restent pour l'heure, non déterminées.

