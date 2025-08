Bonifacio : la citadelle dans le classement des monuments « sous-cotés » de France

Dans une étude diffusée cet mercredi, l’entreprise SumUp – spécialisée dans les technologies de paiement et l’analyse des tendances économiques – s’est intéressée aux sites touristiques français les plus injustement négligés. L’objectif : identifier les lieux considérés comme « sous-cotés » en croisant plusieurs critères objectifs. Parmi eux, la Citadelle de Bonifacio se hisse à la dixième place du classement.



L’étude, accessible en ligne, s’appuie sur trois indicateurs : le nombre d’avis en ligne recueillis (notamment via TripAdvisor), la fréquentation touristique moyenne de chaque lieu, ainsi que le volume de recherches Google associé. En croisant ces données, SumUp établit une évaluation de la « notoriété relative » des monuments, et cherche à mettre en lumière ceux qui mériteraient une reconnaissance plus large au regard de leur valeur patrimoniale, historique ou culturelle.



La Citadelle de Bonifacio, « sur son promontoire calcaire surplombant la Méditerranée », est bien connue des visiteurs. Chaque été, elle attire plusieurs milliers de touristes, venus explorer ses fortifications, ses ruelles et ses points de vue spectaculaires. Classée parmi les sites les plus visités de Corse, elle reste une étape incontournable du sud de l’île.



Mais pour SumUp, cette fréquentation ne suffit pas à refléter la richesse du site. En comparaison avec d’autres « monuments » nationaux, la Citadelle obtiendrait une visibilité plus faible sur les plateformes numériques et dans les recherches effectuées en ligne. Cette situation la rendrait donc « sous-cotée », c’est-à-dire sous-évaluée dans la hiérarchie touristique nationale.



Ce classement inclut également d’autres sites peu mis en avant dans les circuits touristiques classiques : la fresque du Mur des Canuts à Lyon, la station de métro Arts et Métiers à Paris, ou encore le Café des Deux Moulins, rendu célèbre par le film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain. Tous ces sites, selon l’étude, mériteraient une meilleure reconnaissance à l’échelle nationale ou internationale.





Une invitation à revaloriser les “pépites” locales

En s’appuyant sur des critères chiffrés, l’étude entend également souligner l’intérêt de ces lieux pour le tissu économique local. Ces sites dits « secondaires », en contribuant à faire vivre le commerce de proximité et en attirant un tourisme moins concentré, représentent un levier potentiel de développement durable.



Pour SumUp, cette mise en lumière vise aussi à encourager les visiteurs à sortir des sentiers battus. « Ces joyaux cachés ont été sélectionnés sur la base de critères précis », explique l’entreprise, qui insiste sur l’importance de ces sites dans le soutien aux petites entreprises locales et dans la diversification de l’offre touristique.