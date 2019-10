Bombages à Bastia : Core in Fronte, le PNC et A Manca condamnent "ce jeu dangereux"

Depuis plusieurs jours des inscriptions apparaissent, à Bastia et Aiacciu, citant plusieurs noms.

CORE IN FRONTE condamne fermement et sans ambiguïté ces pratiques.

Nous mettons en garde les apprentis-sorciers, d'où qu'ils viennent, qui se prêtent à ce jeu dangereux.

Ces manipulations vont à l'encontre de la volonté du peuple corse de sortir des logiques d'affrontements qui conduisent la Corse à la ruine.

Elles interviennent alors que 800 personnes ont participé, ce dimanche à Corti, à l'hommage et au débat après la mort de Massimu Susini.

L'ensemble du Mouvement National était représenté et réuni pour débattre, dans la diversité et la sérénité, afin d'honorer la mémoire de Massimu.

Les forces vives du monde culturel, associatif et syndical, ainsi que de nombreux et simples citoyens de toute la Corse, ont aussi massivement répondu à notre appel.

La volonté unanime du débat a été celle d'en finir avec les dérives mortifères qui asphyxient la Corse.

Elles prennent leur genèse dans la logique affairiste, la spéculation, le trafic de drogue, la carence de l'Etat, sa volonté de nier l'existence du peuple corse et créer un chaos pour lui enlever toute possibilité d'évolution.

La réponse à la mafiosisation rampante doit être politique, populaire et collective.

Nous prendrons une initiative en ce sens, dans le courant du mois d'octobre, pour appeler à une nouvelle réunion de travail sur les thèmes abordés, lors du débat, et pour préparer ensemble une large mobilisation.



CORE IN FRONTE